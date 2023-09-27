الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع مقتل موظفة "آثار القاهرة" على يد زميلها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

انتقل اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، على رأس وفد أمني كبير، إلى موقع مقتل موظفة بجامعة القاهرة، رميًا بالرصاص على يد زميلها، داخل مبنى الشباب والرياضة بكلية الآثار، اليوم الأربعاء. 

ويتولى فريق البحث برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، مناقشة الموظفين وشهود العيان على الحادث، كما يتم تفريغ وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة. 

أطلق موظف النيران على زميلته داخل مبنى رعاية الشباب في كلية الآثار بجامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال وفر هاربًا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

 

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تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهره بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربًا، وتولت النيابة التحقيق. 

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