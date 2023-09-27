موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

أطلق موظف النيران على زميلته داخل مبنى رعاية الشباب في كلية الآثار بجامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال وفر هاربًا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهره بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربًا، وتولت النيابة التحقيق.