تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها السابق

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بإطلاق النار على فتاة بشارع صلاح سالم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدر من عدمه.



البداية كانت بارتباط الفتاة "شيماء عبد الكريم"، 32 سنة، بشاب، وعقب فترة لم تجد فيه ما يناسبها فقررت الانفصال عنه لسوء أخلاقه وتصرفاته المجنونة خوفًا من الدخول في علاقة تندم عليها عقب ذلك، وكغيرها مارست حياتها بشكل طبيعي، ولكن هناك من لم يقبل بفكرة الانفصال وهدد بقتلها ولكنها لم تهتم لكلامه.



ولكن الشاب كان عند تهديده فبدأ يترصد خط سيرها حتى ذهبت لعملها، وتوجه لها في ميعاد مغادرتها للعمل وأمام مكان عملها حاول استيقافها، لكنها رفضت وفرت هاربة، ولم تكن تعلم أن ذلك سيكون سببا في قتلها.



وبعد يومين توجه لها أيضًا في ميعاد مغادرتها للعمل، لكنه صمم على التحدث معها وعندما أبلغته أن كلامها نهائي وغير قابل للرجعة وأنها تركته بلا عودة، كان نصيبها طلقة نارية من فرد خرطوش انتشرت في جسدها.



وفي ثوان كانت الفتاة جثة هامدة على الأرض وفر المتهم هاربًا، لكن أحد الأهالي الذي تفاجأ من هول المشهد تتبعه وتعدى عليه بالضرب وسلمه للأجهزة الأمنية، وتم التحفظ عليه في مستشفى التأمين بمدينة نصر عقب توقيع الكشف الطبي عليه.



تلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل فتاة على يد شاب بعد وقوع مشاجرة بينهما.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين بوقوع مشاجرة تنتهي بقيام المتهم بضرب فتاة بطلق ناري بالجسد لينهي حياتها، وتبين خلال العثور عليه جثة الفتاة شيماء عبدالكريم، 32 عاما، مقيمة في منطقة حدائق القبة.



ونقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مصر الجديدة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.