الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خطط لقتلها في يومين".. التفاصيل الكاملة لمقتل "شيماء" على يد خطيبها بمدينة نصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

«خرجت من عملها كعادتها في تمام الساعة الخامسة بعد أن لملمت أشيائها وجهزت حقيبة يدها، لتستعد لرحلة الذهاب إلى المنزل، وبمجرد نزولها من الشركة كانت هناك مفاجأة بانتظارها وموعد مع القدر يقودها إلى نهايتها».. كانت هذه التفاصيل المثيرة التي عاشتها فتاة  قبل إطلاق النيران عليها من خطيبها السابق بمنطقة مصر الجديدة.

تفاصيل الحادث 

البداية كانت بارتباط الفتاة “شيماء عبد الكريم”، 32 سنة، بشاب، وعقب فترة لم تجد فيه ما يناسبها فقررت الانفصال عنه لسوء أخلاقه وتصرفاته المجنونة خوفًا من الدخول في علاقة تندم عليها عقب ذلك، وكغيرها مارست حياتها بشكل طبيعي ولكن هناك من لم يقبل بفكرة الانفصال وهدد بقتلها ولكنها لم تهتم لكلامه.

ولكن الشاب كان عند تهديده فبدأ يترصد خط سيرها حتى ذهبت لعملها وتوجه لها في ميعاد مغادرتها للعمل وأمام مكان عملها حاول استيقافها لكنها رفضت وفرت هاربة ولم تكن تعلم أن ذلك سيكون سبب في قتلها.

وبعد يومين توجه لها أيضًا في ميعاد مغادرتها للعمل ولكنه صمم على التحدث معها وعندما أبلغته أن كلامها نهائي وغير قابل للرجعة وأنها تركته بلا عودة، كان نصيبها طلقة نارية من فرد خرطوش انتشرت في جسدها.

وفي ثواني كانت الفتاة جثة هامدة على الأرض وفر المتهم هاربًا، لكن أحد الأهالي الذي تفاجأ من هول المشهد تتبعه وتعدى عليه بالضرب وسلمه للأجهزة الأمنية، وتم التحفظ عليه في مستشفى التأمين بمدينة نصر عقب توقيع الكشف الطبي عليه.

مناظرة جثة المتوفية

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الجثة لفتاة في العقد الرابع من العمر مصابة بطلق ناري في الصدر ورش خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم، أدى لتهتك في الأجهزة الحيوية بالجسم ونزيف دموي أدى لتوقف النبض والوفاة في الحال.

تفاصيل الحادث
تلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل فتاة على يد شاب بعد وقوع مشاجرة بينهما.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين بوقوع مشاجرة تنتهي بقيام المتهم بضرب فتاة بطلق ناري بالجسد لينهي حياته، وتبين خلال العثور علة جثة الفتاة شيماء عبدالكريم، 32 عاما، مقيمة في منطقة حدائق القبة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مصر الجديدة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

مصر الجديدة إطلاق النيران نيرة أشرف جديدة قتل فسخ الخطوبة أخبار الحوادث

مواد متعلقة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

النقض تخفف الحكم على المدرس المتحرش لسنتين في قضية فتاة حدائق الأهرام

مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات القطار فى البحيرة

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

بدون خسائر فى الأرواح.. سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته