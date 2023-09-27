"خطط لقتلها في يومين".. التفاصيل الكاملة لمقتل "شيماء" على يد خطيبها بمدينة نصر

«خرجت من عملها كعادتها في تمام الساعة الخامسة بعد أن لملمت أشيائها وجهزت حقيبة يدها، لتستعد لرحلة الذهاب إلى المنزل، وبمجرد نزولها من الشركة كانت هناك مفاجأة بانتظارها وموعد مع القدر يقودها إلى نهايتها».. كانت هذه التفاصيل المثيرة التي عاشتها فتاة قبل إطلاق النيران عليها من خطيبها السابق بمنطقة مصر الجديدة.

تفاصيل الحادث

البداية كانت بارتباط الفتاة “شيماء عبد الكريم”، 32 سنة، بشاب، وعقب فترة لم تجد فيه ما يناسبها فقررت الانفصال عنه لسوء أخلاقه وتصرفاته المجنونة خوفًا من الدخول في علاقة تندم عليها عقب ذلك، وكغيرها مارست حياتها بشكل طبيعي ولكن هناك من لم يقبل بفكرة الانفصال وهدد بقتلها ولكنها لم تهتم لكلامه.

ولكن الشاب كان عند تهديده فبدأ يترصد خط سيرها حتى ذهبت لعملها وتوجه لها في ميعاد مغادرتها للعمل وأمام مكان عملها حاول استيقافها لكنها رفضت وفرت هاربة ولم تكن تعلم أن ذلك سيكون سبب في قتلها.

وبعد يومين توجه لها أيضًا في ميعاد مغادرتها للعمل ولكنه صمم على التحدث معها وعندما أبلغته أن كلامها نهائي وغير قابل للرجعة وأنها تركته بلا عودة، كان نصيبها طلقة نارية من فرد خرطوش انتشرت في جسدها.

وفي ثواني كانت الفتاة جثة هامدة على الأرض وفر المتهم هاربًا، لكن أحد الأهالي الذي تفاجأ من هول المشهد تتبعه وتعدى عليه بالضرب وسلمه للأجهزة الأمنية، وتم التحفظ عليه في مستشفى التأمين بمدينة نصر عقب توقيع الكشف الطبي عليه.

مناظرة جثة المتوفية

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الجثة لفتاة في العقد الرابع من العمر مصابة بطلق ناري في الصدر ورش خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم، أدى لتهتك في الأجهزة الحيوية بالجسم ونزيف دموي أدى لتوقف النبض والوفاة في الحال.

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل فتاة على يد شاب بعد وقوع مشاجرة بينهما.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين بوقوع مشاجرة تنتهي بقيام المتهم بضرب فتاة بطلق ناري بالجسد لينهي حياته، وتبين خلال العثور علة جثة الفتاة شيماء عبدالكريم، 32 عاما، مقيمة في منطقة حدائق القبة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مصر الجديدة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.