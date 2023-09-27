الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تفتتح بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة بـ7 ميداليات

بعثة منتخب السباحة
بعثة منتخب السباحة بالزعانف

افتتح المنتخب المصري للسباحة بالزعانف مشاركته في منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا بالحصول على 7 ميداليات متنوعة في الفترة الصباحية من أول أيام البطولة.

وتوج المنتخب الوطني بـ7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

وافتتحت مصر منافسات البطولة باحتكار منصة تتويج سباق 1 كم مونو سيدات، حيث توجت ملك شريف سعيد بالميدالية الذهبية متفوقة على مواطنتها جميله علي صابر التي أحرزت الفضية فيما حققت ندى مجدى هجرس الميدالية البرونزية.

وفي سباق 1 كم مونو ناشئات فازت جودي رضا محمد بالميدالية الفضية وحققت غادة محمد ورده الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 1 كم مونو ناشئين توج حسن محمد الدفراوي بالميدالية الذهبية فيما أحرز مواطنه أحمد عمرو ماضي الميدالية البرونزية، فيما حقق مهاب ايهاب المركز الرابع.

وأعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ عن سعادته بالنتائج التي حققها سباحو مصر في افتتاح البطولة مؤكدًا أن هذه النتائج طبيعية نظرًا لتطور مستوى اللاعبين خلال الفترة الماضية وفقًا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الاتحاد المصري مع الجهاز الفني.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال، والسباحات هن: جودي رضا محمد، غادة محمد ورده، ملك شريف سعيد، جميله علي صابر، ندى مجدى هجرس ، نبيله حسن اسماعيل، فرح وائل السيد، سارة عبد الفتاح عبد العظيم.

والسباحون هم: مهاب ايهاب حلمي، محمد عصام محمد قناوي، ادهم احمد محمد فؤاد، محمود وليد علي، محمد طاهر السيد طاهر علام، مروان احمد مرسى العمراوي، احمد عمرو محمد ماضي، عمر طاهر السيد طاهر علام، احمد طاهر السيد طاهر علام ، حسن محمد الدفراوي.

ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.

ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.

محمود محمد كابتن سامح الشاذلي السيد طاهر علام افتتاح البطولة افتتحت مصر منافسات البطولة باحتكار منصة ملك شريف

مواد متعلقة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بعد إنجاز السباحة بالزعانف

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات