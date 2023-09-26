الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تخوض منافسات بطولة العالم للسباحة فى المياه المفتوحة

منتخب مصر للسباحة
منتخب مصر للسباحة

وصل المنتخب المصري للسباحة بالزعانف إلى صربيا لخوض منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.

كان في استقبال بعثة المنتخب المصري مندوب من السفارة المصرية بصربيا، حيث تم الترحيب بجميع أفراد البعثة واستقبالهم رسميًا من قِبل السفارة المصرية. 

تشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال والسباحات هنّ: جودي رضا محمد، غادة محمد أحمد محمد فؤاد، ملك شريف سعيد، جميلة علي صابر، ندى مجدى أبومسلم، نبيلة حسن إسماعيل، فرح وائل السيد، سارة عبدالفتاح عبدالعظيم. 

والسباحون هم: مهاب إيهاب حلمي، محمد عصام محمد قناوي، أدهم أحمد محمد فؤاد، محمود وليد علي، محمد طاهر السيد طاهر علام، مروان أحمد مرسى العمراوي، أحمد عمرو محمد ماضي، عمر طاهر السيد طاهر علام، أحمد طاهر السيد طاهر علام، حسن محمد عادل عبدالحليم. ويقود المنتخب المصري فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد أبازيد مدرب سيدات.

ويرأس البعثة عبدالعال مصطفى شاهين ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ. 

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة حيث يخوض بطولة العالم للناشئين 15 دولة فيما يشارك في بطولة العالم للكبار 14 دولة. وتضم منافسات بطولة 15 سبق وهي: 150 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 150 متر مونو (رجال وسيدات)، 1 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 4*1 كم زعانف مختلطة، 4*150 متر زعانف مختلطة تتابع، 5 كم مونو (رجال وسيدات).

ونجح الاتحاد خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج مميزة على الصعيد القارى والعالمي ويضم منتخب مصر مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات في جميع الأعمار السنية.

بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين المنتخب المصري للسباحة منتخب السباحة بالزعانف محمود محمد نايل كابتن سامح الشاذلي

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