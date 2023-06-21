الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بعد إنجاز السباحة بالزعانف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة لاعبي المنتخب المصري للناشئين للسباحة بالزعانف، وذلك عقب حصول اللاعبين طارق حسن السيد على الميدالية الفضية بزمن قدره 35.38 ثانية واللاعب أحمد عوض السيد على الميدالية البرونزية بزمن قدره 35.98 ثانية بسباق 100 متر سباحة بالمونو، بالإضافة إلى حصول اللاعب إبراهيم أحمد على الميدالية البرونزية بمسابقة 400 متر سباحة بزعانف المونو بزمن وقدرة 3.8 دقيقة وذلك خلال تواجده بفعاليات اليوم الأول لانطلاق بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف والمقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وذلك بحضور آنا ارزانوفا رئيسة الاتحاد الدولى للغوص والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الدولي، بالإضافة الى اعضاء الاتحاد الدولي والمصري للغوص والإنقاذ.

وقد أعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالنتائج المميزة التي تشهدها البطولة في يومها الأول وحصول لاعبي المنتخب المصري على ميداليات في هذه المناسبة العالمية.

وتمنى التوفيق لجميع لاعبي المنتخب خلال منافسات البطولة الدولية التي يشاركون بها حاليًا وتحقيق مزيد من الإنجازات والاستمرار في هذا المستوى المتميز الذي يظهر عليه أبطال المنتخب في ظل ما تشهده الرياضة المصرية من دعم كبير من القيادة السياسية.

وأوضح "صبحي" أن الدولة المصرية تعطي اهتمامًا بدعم وتطوير السباحة المصرية مطالبًا لاعبي المنتخب ببذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج وإنجازات متميزة.

ومن جانبه وجه الكابتن سامح الشاذلي الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل والمتابعة المستمرة للاعبين في كل مشاركاتهم بالبطولة.

وأعرب عن سعادته بافتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لبطولة العالم، بالإضافة إلى حضور وزير الشباب والرياضة، خلال منافسات اليوم الأول، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة والرياضيين.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للناشئين لاعبي منتخب مصر للناشئين للسباحة بالزعانف

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