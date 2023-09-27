"رحلة ترفيهية" لخطف طفلين.. خطة سيدة للانتقام من أسرة فى مدينة نصر

أحالت نيابة مدينة نصر أول، 4 متهمين بينهم سيدة بتهمة الشروع في خطف طفلين؛ لوجود خلافات مع والدهم، إلى محكمة الجنايات .

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شرعوا في خطف الطفلين المجني عليهما "مروان. أ" وشقيقه "سليم" بالتحايل الواقع على والدتهما "مي. ص"، بأن قام المتهم الثاني بالحضور إلى محل سكنها وإيهامها بعمله في الروضة محل ارتياد ابنيها حتى يتمكن من خطفهما، وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو ضبط المتهم الثاني والجريمة متلبسًا بها.

شهادة الأم

وأضافت التحقيقات عن شهادة والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين، بورود رسائل لهاتفها المحمول عبر أحد التطبيقات بزعم تنظيم الروضة محل ارتياد صغيريها إحدى الحفلات الترفيهية، وسوف يقوم معدو الاحتفالية بإرسال سيارة لاصطحاب الصغيرين، لكنها أدركت نيتهم عقب التواصل مع مسئولي الروضة، وبتاريخ الواقعة تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول من ضبط المتهم الثاني أسفل العقار سكنها، وقالت إن قصد المتهمين خطف الطفلين.

خلافات سابقة

وكشفت شهادة والد الطفلين "أحمد. ي" أنه وبصفته والد الطفلين وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المتهمة الرابعة، اتفقت مع المتهمين على ارتكاب الواقعة.

وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول، بأنه وعلى إثر بلاغ من والدة الطفلين انتقل لمحل إقامتها وتمكن من ضبط المتهم الثاني أسفله، وبمواجهته أقر بحضوره رفقة المتهمين الأول والثالث زاعما كونه أحد العاملين بالروضة لإقلال الطفلين قاصدا من ذلك خطفهما.

وكشفت شهادة رئيس مباحث مدينة نصر أول عن أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين من الأول للثالث بالشروع في خطف الطفلين بالاشتراك مع المتهمة الرابعة لوجود خلافات بينها وبين والد الطفلين.