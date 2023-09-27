الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رحلة ترفيهية" لخطف طفلين.. خطة سيدة للانتقام من أسرة فى مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

أحالت نيابة مدينة نصر أول، 4 متهمين بينهم سيدة بتهمة الشروع في خطف طفلين؛ لوجود خلافات مع والدهم، إلى  محكمة الجنايات .

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شرعوا في خطف الطفلين المجني عليهما "مروان. أ" وشقيقه "سليم" بالتحايل الواقع على والدتهما "مي. ص"، بأن قام المتهم الثاني بالحضور إلى محل سكنها وإيهامها بعمله في الروضة محل ارتياد ابنيها حتى يتمكن من خطفهما، وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو ضبط المتهم الثاني والجريمة متلبسًا بها.

شهادة الأم

وأضافت التحقيقات عن شهادة والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين، بورود رسائل لهاتفها المحمول عبر أحد التطبيقات بزعم تنظيم الروضة محل ارتياد صغيريها إحدى الحفلات الترفيهية، وسوف يقوم معدو الاحتفالية بإرسال سيارة لاصطحاب الصغيرين، لكنها أدركت نيتهم عقب التواصل مع مسئولي الروضة، وبتاريخ الواقعة تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول من ضبط المتهم الثاني أسفل العقار سكنها، وقالت إن قصد المتهمين خطف الطفلين.

خلافات سابقة

وكشفت شهادة والد الطفلين "أحمد. ي" أنه وبصفته والد الطفلين وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المتهمة الرابعة، اتفقت مع المتهمين على ارتكاب الواقعة. 

وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول، بأنه وعلى إثر بلاغ من والدة الطفلين انتقل لمحل إقامتها وتمكن من ضبط المتهم الثاني أسفله، وبمواجهته أقر بحضوره رفقة المتهمين الأول والثالث زاعما كونه أحد العاملين بالروضة لإقلال الطفلين قاصدا من ذلك خطفهما.

وكشفت شهادة رئيس مباحث مدينة نصر أول عن أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين من الأول للثالث بالشروع في خطف الطفلين بالاشتراك مع المتهمة الرابعة لوجود خلافات بينها وبين والد الطفلين.

نيابة مدينة نصر أول خطف طفلين خلافات محكمة الجنايات الروضة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة متهم وربة منزل لحيازتهما الهيروين فى حلوان

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى "غرفة عمليات رابعة"

المشدد 3 سنوات لمتهم فى "أحداث جامعة الأزهر"

بعد قليل.. الحكم على متهم بأحداث كلية التجارة في جامعة الأزهر

تأجيل جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

غدًا.. استكمال محاكمة شقيقين قتلا عاملا فى منشأة القناطر

حيثيات الحكم علي 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية للتهرب الضريبي

غدًا.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

بدون خسائر فى الأرواح.. سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته