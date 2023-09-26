تأجيل إعادة محاكمة متهم فى "غرفة عمليات رابعة"

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر أكتوبر المقبل.

الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهم

كانت النيابة وجهت للمتهم الاشتراك مع آخرين في إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.