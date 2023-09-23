السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير بحلوان لجلسة شهر أكتوبر. 

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة عبد العزيز م ع، 19 عاما، ميكانيكي، متهم بقتل محمد قشمير، نجل لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان، حال سيره بمنطقة العزبة البحرية، إلى محكمة جنايات القاهرة.

وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلي حلوان، أن المتهم يوم 19-5-2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن قشمير مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجناية تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى في ذات الزمان والمكان وهي سرقة المنقول المبين وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليه.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس قتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير جلسة شهر اكتوبر

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تأجيل جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

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