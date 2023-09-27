الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان": استكمال تطوير ورفع كفاءة المرافق المختلفة بمدينة العبور

الإسكان
الإسكان

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العبور لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، ومعه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل المهندس أحمد عمران الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بأحياء المدينة، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة الطرق بالحي التاسع، حيث تفقد أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع محمد مندور وشارع مصطفي لطفي المنفلوطي.

واستكمل مساعد نائب رئيس الهيئة الجولة بالمرور على أعمال تطوير المنطقة الصناعية الأولي والامتداد الشمالي والغربي، حيث تم المرور ومتابعة أعمال الأسفلت لتوسعة طريق الـ١١٠، وأعمال البلدورة بطريق الـ١١٠ وطريق الـ١١٢ وطريق الـ١١٩ وشارع ٥٨ وشارع ٣٢ وشارع ٣٠٠، وتركيب الإنترلوك بشارع ٥٧ وشارع ٣٢ وشارع ٢٠٠ بالتقاطع مع شارع ٤٠٠، وكذا إزالة الجزر الوسطي بشارع الـ٦٠٠، كما تمت أيضًا متابعة أعمال طبقة الأساس الثانية بشارع ٢٠٠ وشارع ٣٠٠، وأعمال النظافة وتجهيزات الأسفلت بشوارع ١١ و١٢ و١٣ و٣٤، واستكمال أعمال الطرق بشارع ٤٠٠، كما تم المرور بالامتداد الشمالي لتفقد تنفيذ منفذ بيع منتجات المصانع، والذي تبلغ مساحته (٤٥٠٠م) ويتكون من (بدروم ومخازن وجراچ وأرضي وأول وثاني)، وكل دور يشمل 11 منفذًا بإجمالي (٣٣) منفذًا.

واستكمل المهندس أحمد عمران الجولة بالمرور وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الإسكان العائلي، حيث تمت متابعة استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله لأعمال الغاز بدائري الإسكان العائلي ٤،٦، ٨ والطريق الرئيسي للإسكان العائلي ٧، كما تمت متابعة الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة والإنترلوك أمام البلوكات أرقام (١٧٠٨١&١٧٠٢١&١٧٠٢٢&١٧٠٣٣&١٧٠٣٠)، واستحداث وتركيب بلاعات أمطار أمام البلوك ١٧٠٣٤.

وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

 

txt

عاجل.. موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023 والأسعار

تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية

كما تفقد عمران أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية (ب&ج)، واستكمال الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام بشارع اللواء/جمال محمد فايق الفاصل بين المنطقة الصناعية(ب&ج)، ومنطقة إسكان الشباب والممتد من الطريق الرئيسي لحي الشباب بجوار محطة وقود بترومين وحتى محطة التعاون بالطريق الرئيسي للمدينة. 

وأنهى عمران الجولة بتفقد تنفيذ أعمال مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه من الأسبستوس بالحى الثاني، حيث يتضمن المشروع تغيير خطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة الأسبستوس المتهالكة، واستبدالها بخطوط مصنوعة من خامات قياسية وصحية ضمن خطة الجهاز لإحلال وتبديل الخطوط القديمة لمياه الشرب.

الاسكان العبور أعمال التطوير ورفع الكفاءة المرافق لمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

مواد متعلقة

موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والأوراق المطلوبة

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته