وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية يصدَّق على الحساب الختامي للهيئة

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، صدَّق على الحساب الختامي للهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30 /6 /2023، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية، بما يسهم فى إسراع معدلات النمو بهذا القطاع الحيوى والهام.

الطاقات الفندقية والسياحية

وخلال الاجتماع، تم استعراض إجمالى الطاقات الفندقية والسياحية المُفتتحة بمناطق التنمية السياحية التابعة للهيئة، خلال الفترة من 1 /7 /2022: 30 /6 /2023، والتى بلغت 2911 غرفة فندقية، و5085 وحدة سياحية بالمناطق التالية "البحر الأحمر- جنوب سيناء- العين السخنة"، بجانب إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لـ512 مشروعاً سياحيا وخدميا بمناطق "خليج العقبة ونبق- البحر الأحمر- العين السخنة- رأس سدر"، وتمت مراجعة 440 دراسة تقييم بيئي، واستكمال دراسات لمشاريع التنمية السياحية والأعمال المصاحبة لها، من بنية أساسية، وأعمال بحرية، وتهذيب شواطئ، وأعمال الحماية من السيول، وكذا استخراج 47 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة، واستخراج 30 موافقة من اللجنة العليا للتراخيص على المشروعات السياحية والأنشطة البحرية.

سكن موظفى العاصمة الإدارية

وفى سياق أخر، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية، الذى يتم تنفيذه بالمدينة، وكذا مشروع المدينة الطبية، الجارى إنشاؤها على مساحة 136 فدانا.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لسكن الموظفين بمدينة بدر، حتى يتم البدء فى التسليم للمستحقين، مشيرا إلى تسلم عدد كبير من الموظفين لوحداتهم بالمرحلة الأولى، وهو ما سهل عليهم كثيرا الانتقال للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما وفر لهم الحياة فى مجتمع سكنى حضارى مخطط.