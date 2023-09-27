الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا الكاهن الدومينيكاني

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم الأربعاء ذكرى الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا الكاهن الدومينيكاني



وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، إن لورينزو دا ريبافراتا ولد في 23 مارس 1373م في ريبافراتا، وهي بلدة قريبة من نهر سيرشيو، على الحدود بين جمهوريتي بيزا ولوكا بإيطاليا،والده يدعي توتشيو.

قصة الطوباوب لورينزو

وتابع: كان لورينزو شماسًا عندما انضم إلى الرهبنة الدومينيكية في بيزا، رغبًا في حياة أكثر كمالً وارتدى الثوب الرهباني في عام 1396م في كورتونا وبعد انتهاءه من مرحلة الابتداء احتفل بنذوره الرهبانية فانتقل إلى دير القديسة لوتشيا في فابريانو لفترة قصيرة، رغم أنه قضى معظم حياته في بستويا بعد الانتهاء من دراسته سيم كاهناً فقام بخدمة الوعظ لبضع سنوات.

وواصل: أصبح فيما بعد واحدًا من أكثر الدعاة صدقًا ونشاطًا للإصلاح، الذي كان آنذاك محتدمًا داخل الرهبنة. كان أحد الأديرة الأولى التي أظهر فيها لورنزو حماسته هو دير كورتونا، حيث تم تعيينه معلماً ومرشداً للمبتدئين. قام بتدريبهم وتعليمهم على الحياة الرهبانية الدومينيكانية المثالية . فخرج من تحت يده كثيراً من الرهبان القديسين مثل القديس أنطونيو بييروزي، رئيس أساقفة فلورنسا . كان مهتمًا أيضًا بشراء بعض المخطوطات لوضعها بمكتبة الرهبنة، كما يشهد على ذلك تبرع بارتولوميو لاباتشي دي ريمبرتيني بمبلغ 100 فلورين في عام 1417م.

واستكمل: لدينا رسالة من القديس أنطونيوس، أرسلها إلى آباء بستويا عند وفاته، يقارن فيها معلمه القديس بالقديس بولس والنبي إيليا . فأطلق عليه لقب "سفينة العلم". فكان عفيفاً وقاس جداً على ذاته. وأنه أحب أن يصلب جسده بتكفيرات قاسية جدًا، وسهرات وأصوام، وكان مخلصًا جدًا لحياته الرهبانية والكهنوتية ، ولم يترك أبدًا.

واستطرد: “تولى لورنزو رئاسة أديرة مختلفة، وكان واعظًا فعالاً للغاية. في بستويا وفابريانو، أطفأ الكراهية المتأصلة، وعندما ضرب الطاعون تلك الأراضي، بغض النظر عن العدوى، لم يكل في مساعدة المتضررين. لقد تحمل على مدى سنوات حياته جرحًا رهيبًا في ساقه بصبر. توفي بعد ستين عامًا من الحياة الرهبانية، في 27 سبتمبر 1456 في بستويا وقام البابا بيوس التاسع باعلانه طوباوياً في 4 أبريل1851م”.