أخبار فاتتك|برشلونة يفشل في استغلال تعثر ريال مدريد وأسعار الدواجن اليوم

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بجعل عام 2023 أكثر خطورة

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية، بجعل 2023 "عامًا خطيرًا للغاية"، قائلة إن ممارساتها تسعى لنشوب حرب نووية.

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برشلونة يفشل في استغلال تعثر ريال مدريد بتعادل مخيب مع ريال مايوركا

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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أحمد موسى: حملة الرئيس السيسي ستتوجه للهيئة الوطنية للانتخابات بملايين التوكيلات

عرض الإعلامى أحمد موسى، صورًا للمواطنين أمام الشهر العقاري، لإجراء توكيلات لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

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أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 27-9-2023

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 27-9-2023.. استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-9-2023 فى السوق المحلية عند 67 و68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

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المخرج باز لورمان رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن اختيار الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، رئيسًا للجنة تحكيم الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

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المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

المنهج الجديد، لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي، للفصل الدراسي الاول، للعام الدراسي الجديد 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر “جوجل”، بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين.

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