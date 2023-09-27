الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|برشلونة يفشل في استغلال تعثر ريال مدريد وأسعار الدواجن اليوم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بجعل عام 2023 أكثر خطورة

زعيم كوريا الشمالية

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية، بجعل 2023 "عامًا خطيرًا للغاية"، قائلة إن ممارساتها تسعى لنشوب حرب نووية.

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برشلونة يفشل في استغلال تعثر ريال مدريد بتعادل مخيب مع ريال مايوركا

ريال مايوركا - برشلونة

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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أحمد موسى: حملة الرئيس السيسي ستتوجه للهيئة الوطنية للانتخابات بملايين التوكيلات

أحمد موسى

عرض الإعلامى  أحمد موسى، صورًا للمواطنين أمام الشهر العقاري، لإجراء توكيلات لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

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أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 27-9-2023

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 27-9-2023.. استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-9-2023 فى السوق المحلية عند 67 و68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

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المخرج باز لورمان رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

باز لورمان

 أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن اختيار الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، رئيسًا للجنة تحكيم الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

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المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

وزارة التربية والتعليم

المنهج الجديد، لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي، للفصل الدراسي الاول، للعام الدراسي الجديد 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر “جوجل”، بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين.

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عبدالفتاح السيسي حملة الرئيس السيسي أحمد موسى السيسي برشلونة كوريا الشمالية

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