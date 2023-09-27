الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: حملة الرئيس السيسي ستتوجه للهيئة الوطنية للانتخابات بملايين التوكيلات

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامى  أحمد موسى، صورًا للمواطنين أمام الشهر العقاري، لإجراء توكيلات لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "الشعب ده يتشال على الراس، اللي عمل التوكيل، وهيروح الانتخابات".

 

الرئيس السيسي جمع التوكيلات اللازمة لترشحه في 10 دقائق

وأكد أن هناك توافد مكثف للمواطنين على مكاتب التوثيق لإجراء توكيلات لترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية، مردفا: "حملة الرئيس السيسي عندما تتوجه للهيئة الوطنية للانتخابات، سيكون معها ملايين التوكيلات".

وأردف: "جمعوا العدد المطلوب في أول 10 دقائق، الـ25 ألف توكيل لترشح الرئيس السيسي، لكن المصريين يريدون إظهار تأييدهم للرئيس بالملايين".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حصل على تزكية من مجلس النواب، مردفا: "يعني معاه شعب وبرلمان".

السيسي أحمد موسى الشهر العقاري توكيلات الانتخابات

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