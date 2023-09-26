الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الرئيس السيسى حريص دائمًا على دعم أبطالنا الرياضيين

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 25 ألف طالب موجودون في استاد قناة السويس لحضور تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات "يوم تفوق جامعات مصر" بحضور الرئيس السيسي.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، التنظيم رائع وعلى أعلى مستوى.

الرئيس السيسي قدم حافزًا كبيرًا للأبطال الرياضيين  

ولفت "موسى" إلى أن الرئيس السيسي قدم حافزًا كبيرًا للأبطال الرياضيين الذين يحصلون على ميداليات ويرفعون اسم مصر عاليًا، من خلال زيادة المكافآت التي يحصلون عليها، موضحًا أن هناك دعمًا وتحفيزًا لطلاب الجامعات المتفوقين.

السيسي الرئيس السيسي فعاليات يوم تفوق جامعات مصر أحمد موسى لأبطال الرياضيين

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