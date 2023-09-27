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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 27-9-2023

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 27-9-2023.. استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-9-2023 فى السوق المحلية عند 67 و68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ونرصد التفاصيل في التقرير التالي:

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 27-9-2023


- سعر الدواجن البيضاء بلغ 68 جنيهًا
- سعر أمهات الدواجن البيضاء بلغ 65 جنيهًا.

- سعر الدواجن الساسو بلغ 83 جنيها للكيلو ويباع للمستهلك بـ 100 جنيها

- سعر الدواجن البلدي تراوح بين 100 و110 جنيهات


أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 27-9-2023.. أسعار الكتاكيت اليوم


- سعر الكتكوت الأبيض تراوح بين 23 و24 جنيها

- سعر الكتكوت الساسو تراوح بين 16 و17 جنيها

- سعر الكتكوت الأبيض بلغ 20 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 27-9-2023.. أسعار البيض اليوم


- سعر البيض الأبيض بلغ 125 جنيها.

- سعر البيض الأحمر بلغ 127 جنيها.

- سعر البيض البلدي بلغ 135 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 27-9-2023.. بورصة الدواجن

العوامل المؤثرة على أسعار بورصة الدواجن تتأثر أسعار بورصة الدواجن بعدة عوامل، من أهمها:

العرض والطلب: يلعب العرض والطلب دوراً حاسماً في تحديد سعر الدواجن في بورصة الدواجن. تكاليف الإنتاج: تشمل تكلفة الأعلاف والأدوية وتكاليف العناية بالدواجن وتحتل مكانة هامة في تحديد سعر الدواجن في السوق.

العوامل الجوية: يمكن للأحوال الجوية السيئة أو الدرجات الحرارية العالية أو المنخفضة أن تؤثر على صحة الدواجن وإنتاجيتها، مما يؤدي إلى تقليل العرض وزيادة الطلب وبالتالي زيادة الأسعار.

العوامل الاقتصادية: تتضمن التضخم وسعر صرف العملات والتغيرات في الاقتصاد العام، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على تكاليف الإنتاج والطلب على شراء الدواجن.

العوامل السياسية: يمكن للقرارات الحكومية المتعلقة بالتجارة والصادرات والواردات أن تؤثر على أسعار الدواجن في السوق.

 العوامل الصحية: تتضمن الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تؤثر على صحة الدواجن وبالتالي تؤثر على الإنتاجية والعرض والطلب والأسعار.

يذكر أن وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

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