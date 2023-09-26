الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": استطلاعات الرأى بشأن الانتخابات الأمريكية تجريها مؤسسات موجهة

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

كشف ياسر نورالدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، عن تفاصيل مهمة بشأن استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلًا: "تجريها مؤسسات لها مصداقية ولكن ذات توجه سياسي".

وسائل إعلام ليست نزيهة 

وأضاف خلال تغطية خاصة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش"، أن وسائل الإعلام الأمريكية ليست كما يتردد، نزيهة بنسبة 100%، بل لها توجهات سياسية خفية، بعضها تجاه الحزب الديمقراطي والآخر تجاه الحزب الجمهوري.

ولفت إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب، رغم أنه يواجه تحقيقات في نحو 91 تهمة، لكنه يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن في العديد من استطلاعات الرأي، وقد يرجع ذلك إلى الظروف الاقتصادية أو سن بايدن وتعثره في كثير من الأحيان.

وذكر أن أسباب تراجع بايدن أمام ترامب في الاستطلاعات قد تكون أيضًا بسبب التمويل الضخم لأوكرانيا من أموال دافعي الضرائب، أو بسبب تعاطف الكثيرين مع ترامب بعد القضايا التي تلاحقه.

 

انتخابات رئاسية الانتخابات الامريكية استطلاعات رأي جوبايدن دونالد ترامب

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