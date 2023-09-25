الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. هيلارى كلينتون تحذر من تدخل روسى محتمل فى انتخابات 2024

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من إمكانية تدخل روسيا مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وقالت كلينتون - في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يجب أن نتحدث عن التدخل المحتمل في الانتخابات قبل عام 2024"، مضيفة (في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين): "لقد تدخل بالفعل في انتخاباتنا في الماضي، ويجب أن نتحدث أكثر عن التدخل المحتمل في الانتخابات المقبلة".

وأضافت كلينتون: "لا أعتقد - رغم كل المنكرين - أن هناك أي شك في أنه تدخل في انتخاباتنا، أو أنه تدخل بطرق عديدة في الشؤون الداخلية لدول أخرى، من حيث تمويل الأحزاب السياسية، وتمويل المرشحين السياسيين".

وتابعت كلينتون (في إشارة إلى بوتين): "إنه يكره الديمقراطية، إنه يكره الغرب بشكل عام ويكرهنا بشكل خاص، وقد قرر أنه يستطيع فعل شيئين في وقت واحد، فيمكنه أن يحاول الاستمرار في إلحاق الضرر بنا وتقسيمنا داخلياً، وهو جيد جدًا في ذلك".

وزيرة الخارجية الأمريكية الخارجية الامريكية روسيا الانتخابات الرئاسية الامريكية هيلاري كلينتون

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