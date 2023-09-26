اختتام دورتى تدريب معاونى النيابة الإدارية من خريجى 2017 /2018

شهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين الثامنة والتاسعة للتدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية من خريجي دفعتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨" واللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز.

شارك في الدورتين عدد "٧١" عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من قاطني محافظات: أسيوط، والبحيرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، وانعقدتا بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بعد خلال الفترة من 19 - 25 سبتمبر الجاري، وكذلك الحضور الفعلي بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023.

جاءت كلمة المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي- في مستهل فعاليات الختام، والتي أعرب فيها عن عميق شكره لللمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية على دعمه المستمر والدائم لكافة فعاليات مركز التدريب القضائي، متمنيًا أن يكون البرنامج التدريبي قد حقق غرضه المنشود في رفع كفاءة السيدات وأعضاء النيابة الإدارية الجدد حتى يتسنى لهم أداء أعمالهم بدقة والتزام.

وفي كلمته، أعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن شكره لمركز التدريب القضائي على عقد مثل تلك الدورات، مؤكدًا ضرورة التمسك بالقيم والتقاليد القضائية وبذل المزيد من الجهد في العمل وعلى أهمية الاطلاع والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وإعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.