رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

بعث المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي برقية التهنئة دعى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الله عز وجل، في تلك الذكرى العطرة، أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة والعطاء وأن يُكلل مسيرته بالتوفيق والسداد، وأن يعيدها علينا جميعا وعلى الشعب المصري العظيم بأسره بالخير واليمن والبركات. حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها وكل عام وأنتم بخير.