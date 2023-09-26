الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

بعث المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

زيارتان استثنائيتان للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوى

وفي برقية التهنئة دعى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الله عز وجل، في تلك الذكرى العطرة، أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة والعطاء وأن يُكلل مسيرته بالتوفيق والسداد، وأن يعيدها علينا جميعا وعلى الشعب المصري العظيم بأسره بالخير واليمن والبركات. حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها وكل عام وأنتم بخير.

رئيس النيابة الإدارية السيسي الرئيس السيسي المولد النبوي الشريف المستشار حافظ عباس

مواد متعلقة

النقض تخفف الحكم على المدرس المتحرش لسنتين في قضية فتاة حدائق الأهرام

موعد انعقاد الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف طنطا

بالأسماء.. ننشر تفاصيل حركة انتداب القضاة لإدارات وقطاعات وزارة العدل

بالأسماء.. خريطة توزيع العمل بدوائر محكمة النقض للعام الجديد 2024

في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.. رئيس النيابة الإدارية يزور وزير التنمية المحلية

النيابة الإدارية تستقبل رئيس منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء

بدون ترخيص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار مصر القديمة المحترق

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار حدائق القبة المُنهار

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

لجنة الحكام تقرر إيقاف أمين عمر وإبعاده عن إدارة مباريات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شؤون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر