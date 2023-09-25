الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زيارتان استثنائيتان للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع النزلاء بـمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الاحتفال بعيد القوات المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان لهاه، اليوم الاثنين،  بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 1445 هجريًا والاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6/10/2023 وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

 فقد تم التصريح (بزيارتين استثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارا من يوم السبت 30 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر، ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. 

زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

بروتوكول تعاون بين الداخلية والتضامن لتأهيل المفرج عنهم فى سوق العمل

 ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

الداخلية نزلاء الإصلاح والتأهيل المولد النبوي عيد القوات المسلحة مراكز الإصلاح والتأهيل

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