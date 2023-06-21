الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية زيارة استثنائية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وقررت الوزارة منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) خلال وقفة عيد الأضحى أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة إستثنائية

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