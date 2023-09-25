وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في البرقية: يسرني في مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق، نستقبل هذه المناسبة الكريمة في كل عام بمشاعر الفخر والاعتزاز بسيرة صاحبها.

وهو من رسخ دولة الحق على قيم التسامح والإيثار، وسعى صلى الله عليه وسلم أن تصبح منارة تنطلق منها مبادئ العدالة والمساواة للدنيا بأسرها، نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية، لما فيه رفعة وطننا الغالي واستقراره لتبلغ مسيرة العمل الوطني مقاصدها في التنمية والازدهار، إنه نعم المولى ونعم النصير.