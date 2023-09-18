الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام دورتي "التدريب الأساسي للمعاونين"

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الاثنين، فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين السادسة والسابعة تحت عنوان "التدريب الأساسي لـ معاوني النيابة الإدارية خريجي دفعتي ٢٠١٧ و٢٠١٨" اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز-  لعدد "٦٠" من أعضاء النيابة الإدارية قاطني محافظات: الدقهلية، والفيوم، وبورسعيد، وبني سويف، ومحافظة سوهاج. 

وانعقدت الدورتين التدريبيتين بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بُعد خلال الفترة من ١٢ حتى ١٧ سبتمبر الجاري تطبيقًا لتوجه النيابة نحو الاستفادة من آليات التحول الرقمي، إلى جانب الحضور الفعلي للمتدربين بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

وأكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في كلمة وجهها للمتدربين، على أهمية التمسك بالقيم والتقاليد القضائية العريقة، كما نصح المتدربين بضرورة الاطلاع والتدريب المستمر باعتبارهما مفتاحي التعلم والتطور، وأن يكون كل ذلك مقرونًا ببذل المزيد من الجهد في العمل؛ حتى يتمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية الساعية نحو إدراك العدالة الناجزة، وفي ختام كلمته تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم. 

المستشار حافظ عباس السادسة والسابعة معاوني النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي دورات تدريبية

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تعاين موقع العقار المنهار بحى العمرانية فى الجيزة

رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار محمد شوقي عياد بتوليه منصب النائب العام

النيابة الإدارية تستقبل رئيس منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء

تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لمصنع الكيماويات فى المنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بقويسنا

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار حدائق القبة المُنهار

انطلاق فعاليات معرض النيابة الإدارية للكتاب في دورته الرابعة.. الخميس

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

كابوس جديد يهدد ليبيا.. هل تتكرر مأساة درنة فى العاصمة طرابلس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى