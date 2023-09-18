رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام دورتي "التدريب الأساسي للمعاونين"

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الاثنين، فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين السادسة والسابعة تحت عنوان "التدريب الأساسي لـ معاوني النيابة الإدارية خريجي دفعتي ٢٠١٧ و٢٠١٨" اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز- لعدد "٦٠" من أعضاء النيابة الإدارية قاطني محافظات: الدقهلية، والفيوم، وبورسعيد، وبني سويف، ومحافظة سوهاج.

وانعقدت الدورتين التدريبيتين بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بُعد خلال الفترة من ١٢ حتى ١٧ سبتمبر الجاري تطبيقًا لتوجه النيابة نحو الاستفادة من آليات التحول الرقمي، إلى جانب الحضور الفعلي للمتدربين بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

وأكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في كلمة وجهها للمتدربين، على أهمية التمسك بالقيم والتقاليد القضائية العريقة، كما نصح المتدربين بضرورة الاطلاع والتدريب المستمر باعتبارهما مفتاحي التعلم والتطور، وأن يكون كل ذلك مقرونًا ببذل المزيد من الجهد في العمل؛ حتى يتمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية الساعية نحو إدراك العدالة الناجزة، وفي ختام كلمته تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم.