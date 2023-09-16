تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لمصنع الكيماويات في المنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بقويسنا

زارت النيابة الإدارية بقويسنا اليوم السبت، بزيارة مصنع الكيماويات الذي تعرض إلى حريق في المنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بحوض "الرمالي القبلي وزمام كفور الرمل" التابع لمركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية.

فريق النيابة الإدارية

وكان قد تعرض المصنع لحريق في وقت متأخر من حيث ترأست المستشارة شيرين العشماوي، مدير النيابة الإدارية بقويسنا، فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية، بما في ذلك المستشار مصطفى أمين الوكيل العام، وأنس مرسي رئيس النيابة، وأسامة عليوة رئيس النيابة.

معاينة النيابة الإدارية للحريق

بعد إجراء المعاينة، تم الكشف عن أن المبنى الذي اندلع فيه الحريق يبلغ مساحته 188 مترًا، ويحيط به سور من القرميد الأبيض من الجهات الأربعة. كما تم تحديد أن الحريق الذي اندلع في مصنع يوم الأربعاء الماضي، بدأ في الغلايات الموجودة في الجهة الشمالية، وامتد ليشمل المصنع بأكمله. وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده بواسطة فرق الحماية المدنية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تبين من خلال المعاينة أن المصنع غير مرخص ولا يستوفي شروط السلامة والحماية المدنية، حيث يفتقر إلى شبكة حريق وأجهزة إنذار بالحريق وطفايات حريق وخزانات مياه للإطفاء، كما أن أقرب مصدر للمياه الرئيسي يبعد عن الموقع بمسافة تزيد عن 700 متر.

قرارات النيابة الإدارية

وتولت النيابة الإدارية بقويسنا التحقيق، وقرر المستشار مصطفى أمين، ما يلي:

سيتم تنفيذ الخطوات التالية للتحقيق في المخالفة المرتكبة:

- تشكيل لجنة فنية من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من وزارة الإسكان لفحص سلامة المبنى وإعداد تقرير مدعم بالمستندات.

- تكليف مديرية الزراعة بتقديم إحداثيات الموقع وتاريخ ظهور المخالفة، مع بيان الإجراءات المتخذة.

- الاستعلام من إدارة الحماية المدنية عن موافقتهم على الموقع وتقديم تقرير إطفاء الحريق.

- استدعاء مدير حماية الأراضي ومدير الإدارة الزراعية للإدلاء بأقوالهما بشأن المخالفة.

وسيتم استكمال التحقيقات لاحقًا.