الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تستقبل رئيس منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء

اللقاء
اللقاء

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
 

النيابة الإدارية تستقبل رئيس منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء


جاء اللقاء لبحث سبل التعاون وتحقيق التواصل الدائم والفعّال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بما من شأنه دعم حق المواطن الدستوري في الشكوى، وتحقيق العدالة الناجزة.

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز سُبُل التواصل مع المواطنين وتسهيل تلقي شكواهم والعمل على حلها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.

 

النيابة الإدارية تكشف اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار
 

كانت أوضحت هيئة النيابة الإدارية اختصاصات "وحدة قضايا الاستثمار"، التي أنشأها المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية مصر 2030، الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ووفق رؤية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار وتشمل:

1- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

2- البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

3- المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

هذا وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: "[email protected]".

النيابة الإدارية منظومة الشكاوى مجلس الوزراء الدكتور طارق الرفاعي المستشار حافظ عباس

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