الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد من النيابة الإدارية يتفقد موقع انهيار عقار الإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد وفد من هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية موقع العقار المنهار بمنطقة المحطة الجديدة حي أول الإسماعيلية، صباح الاثنين.

جاء ذلك بناء علي توجيهات معالي الوزير المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير نيابة الإسماعيلية أول المستشار وجيه وليم الوكيل العام الأول و عضوية كلا من احمد عثمان رئيس النيابة ووكلاء النيابة أسامة مهدي،عبد المنعم حسن وعبد الرحمن سطوحي، بإجراء معاينة للعقار رقم ٩٥ شارع ثروت المحطة الجديدة قسم أول الإسماعيلية، والذي تعرض  للانهيار  في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاثنين.

أكدت المعاينة بمعرفة وفد النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية،  انهيار العقار المكون من أرضي وثلاث طوابق بالكامل، بداخله ٥ أشخاص بينهم طفل.


وقيدت الواقعة طرف النيابة قضية رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٢٣ وأحيلت أسامة مهدس وكيل النيابة لإجراء التحقيق تحت إشراف المستشار وجيه وليم مدير النيابة.


تعرف على أسماء ضحايا حادث انهيار منزل بالإسماعيلية 


من جانبها كشفت مصادر صحية بمحافظة الإسماعيلية، إصابة أربعيني في حادث أنهيار منزل مكون من 3 طوابق علوية بالمحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر، إن المصاب يدعي محمد سعيد عبد المقصود، 42 سنة، من الإسماعيلية، بجرح متهتك بفروة الرأس وجرح قطعي بالساق الأيسر، اشتباه كسر بالساق الأيمن، سحجات وكدمات بالجسم.

كما لقى مصرع ايمن علي اسماعيل محمد، حازم ركابي طه، نجله الطفل حازم ركابي ٤ سنوات، وإصابة محمد سعيد عبد المقصود محمد، ونجاة شاب يدعي احمد ركابي.

تم نقل المصاب إلي مستشفي الجامعة وجاري اعمال انتشال باقي الضحايا بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن العقار كان قد صدر له قرار ترميم من قبل الا انه انهار وهو مأهول بالسكان.

 

الإسماعيلية حي أول الإسماعيلية رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد محافظة الإسماعيلية انهيار منزل بالإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتفقدان منظومة التامين الصحي الشامل

رئيس الرعاية الصحية يتابع التشغيل التجريبي لمستشفى القصاصين التخصصي بالإسماعيلية

أسماء مصابى حادث عقار الإسماعيلية المنهار (القصة الكاملة)

مفاجأة بشأن انهيار عقار الإسماعيلية (تفاصيل)

مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بالإسماعيلية (صور)

حبس شخصين حاولا السطو المسلح على محل مجوهرات فى الإسماعيلية

الأكثر قراءة

150 مليون يورو.. عرض قياسى جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟ وموعد الصرف

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 وقيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف التعليمية

بعد انخفاض عيار 21.. سعر الذهب اليوم الإثنين 28-8-2023 بالأسواق

موقع النيابة العامة للمرور .. أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات والتظلم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وانتهاء الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب