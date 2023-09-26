عارضة الأزياء مهرة طنطاوي تحصد لقب ملكة جمال مصر ٢٠٢٣

توجت مهرة طنطاوي بلقب ملكة جمال مصر لهذا العام، وستكون عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا أول ممثلة لملكة جمال الكون من البلاد منذ عام 2019 وستواصل المنافسة في المسابقة العالمية في السلفادور في 18 نوفمبر.

خلال الحفل الذي أقيم في القاهرة، مرت طنطاوي بالعديد من المراحل خلال المسابقة شملت مقابلة شخصية، جولة ملابس السباحة جولة ثوب السهرة، والسؤال الأخير.

خلال الأسئلة والأجوبة الأخيرة سُئلت: "ما هو السبب الأكبر في رأيك لاستمرار الفقر في العديد من البلدان في العالم؟"، وكان ردها هو: "أعتقد أن السبب الرئيسي وراء استمرار الفقر في العديد من البلدان هو نقص الموارد مثل التعليم أو نقص الفرص الاقتصادية.. إذا كنت سأصبح ملكة جمال الكون مصر، فسأعمل مع المنظمات المحلية والدولية لخلق بيئة تمويل صغير وتمكين الأشخاص العالقين في ظروف الفقر المؤسفة للخروج من هذه الحلقة المفرغة".

وضمت لجنة التحكيم الممثلة المصرية مي عمر، والممثلة الفلبينية آرسي مونوز، وملكة جمال الكون الفلبينية 2022 سيليست كورتيسي.

واستضافت الحفل إيفلين خليفة التي توجت ملكة جمال الكون البحرين العام الماضي، حيث تم تنظيمه من قبل مجموعة يوجين التي تمتلك أيضًا حقوق امتياز ملكة جمال الكون البحرين وملكة جمال الكون باكستان.

وقال جوش يوجين، المالك والمدير الوطني لمسابقة ملكة جمال الكون مصر- بالنيابة عن منظمة ملكة جمال الكون مصر-: "يشرفنا تتويج ملكة جمال الكون مصر الجديدة 2023 بهدفنا الأسمى المتمثل في الاحتفال بمنصة تعطي صوتًا لتمكين الشابات، لتسليط الضوء على مساهمتهن المذهلة والمبتكرة في مجتمعنا.. نهدف إلى إلهام النساء الأخريات لكسر الصور النمطية ليس فقط في مصر، ولكن في جميع أنحاء العالم".

في العام الماضي اتخذت منظمة ملكة جمال الكون قرارًا تاريخيًا بعدم قصر المسابقة على النساء العازبات، ولأول مرة منذ 71 عامًا يمكن للمتقدمات أن يكن عازبات أو متزوجات أو مطلقات أو أمهات.