الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الكشف عن متسابقات ملكة جمال الكون الباكستانية

ملكة جمال الكون
ملكة جمال الكون

أعلن عن المرشحين النهائيين لأول مسابقة ملكة جمال الكون الباكستانية على الإطلاق.

وقال المنظمون إنه تم اختيار المتسابقين الخمسة من بين مجموعة تضم أكثر من 200 متقدم من جميع أنحاء البلاد، كما شاركوا في جلسة تصوير في جزر المالديف وهم يرتدون ملابس من تصميم المصمم الفلبيني Furne One الذي يقع مقر علامته التجارية Amato في دبي.

وسيتم تتويج الفائزة يوم الخميس، والتي ستمثل باكستان في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية، التي ستقام في السلفادور هذا العام .

الآن في عامها الثاني والسبعين تعد ملكة جمال الكون واحدة من أطول مسابقات الجمال وأكثرها مشاهدة في وقال جوش يوجين المدير الوطني لملكة جمال الكون الباكستانية: "للمرة الأولى في تاريخ أكبر مسابقة من نوعها، ستحمل امرأة اسم باكستان في قلبها، لكنها علاوة على ذلك، فهي تحمل القصص المثيرة للاهتمام لأكثر من 210 ملايين باكستاني من جميع أنحاء العالم".

أفضل 5 متأهلين للتصفيات النهائية لملكة جمال الكون 

فيما يلي أفضل 5 متأهلين للتصفيات النهائية لملكة جمال الكون باكستان 2023 حسب الترتيب الأبجدي.

إيريكا روبن، 24 سنة، عارضة أزياء في باكستان إنها تريد أن تكون أداة لرؤية التغيير الإيجابي في باكستان وتريد تسليط الضوء على التنوع في البلاد، وأن تكون داعية للتعليم وتمكين المرأة.

تقول هيرا إنعام، 24 عامًا إن النجاح هو هدفها في الحياة والوعي من خلال التعليم للمهمشين في باكستان والمساعدة في التخفيف من حدة الفقر.


جيسيكا ويلسون، 28 عامًا، مهندسة للأمن السيبراني، والتي تعتقد أنها تجعلها قادرة على حل المشكلات بشكل رائع، إنها أيضًا مدمنة للسفر ومتحدثة عامة وفنانة، بالنسبة لها يجب أن تكون ملكة جمال الكون الباكستانية الجديدة قادرة على التحدث ببلاغة، وأن تكون قائدة ورائدة للنساء الأخريات.

مليكة ألفي، 19 عامًا، هي أصغر المتأهلين للتصفيات النهائية، إنها تعتقد أن النجاح يتم تحديده من خلال الهويات المتعددة التي يمكن للمرء أن يجسدها، إنها تريد أن تظهر للعالم أن المرأة الباكستانية قائدة قادرة وطبيعية.

سابرينا وسيم، 26 عامًا، مستشارة عقارية ومصممة رقصات، لقد كان لقاء مع ملكة جمال الكون 2022 الهندية هارناز ساندو في حدث كانت تستضيفه هو الذي حفز وسيم للتقدم لمسابقة ملكة جمال الكون الباكستانية.

يريد وسيم تغيير الصورة السائدة عن المرأة الباكستانية ومحو الصورة النمطية التي تصورها بأنها مضطهدة ومسيطر عليها، إنها تريد تسليط الضوء على أن النساء من باكستان قويات وحيويات وجريئات ويستحقن الحصول على مقعد في غرفة تُسمع فيها أصواتهن وتكون آرائهن مهمة بما يكفي لدفع التغيير.

وسيتم التتويج يوم الخميس وسيتم عرضه على قناة ملكة جمال الكون على اليوتيوب.

قامت أكثر من 60 دولة بالفعل بتسمية ممثليها في مسابقة ملكة جمال الكون 2023، وسيتوج الحدث الذي يستمر لمدة شهر بخاتمة رائعة في 18 نوفمبر.

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