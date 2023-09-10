الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فتاة من ذوات الحجم الزائد تنضم لمسابقة ملكة جمال الكون

ملكة جمال الكون
ملكة جمال الكون

حصلت جين ديبيكا التى تبلغ من العمر 22 عامًا وهي أمريكية من أصول نيبالية على لقبملكة جمال الكون نيبال 2023، حيث ستمثل بلدها في المسابقة العالمية التي ستقام في السلفادور في نوفمبر المقبل.

وفازت جين وهي طالبة تمريض من كاتماندو على 20 متسابقًا آخر لتحصل على اللقب، وأشاد بها الحكام بسبب دفاعها عن الصحة العقلية والنساء من ذوات الحجم الزائد.

وبعد حصولها على اللقب قالت: "باعتباري امرأة لا تستوفي معايير جمال معينة، أنا هنا لتمثيل النساء الممتلئات، اللاتي يعانين من زيادة الوزن والذين يعانون من مشاكل هرمونية.. أعتقد أنه ليس هناك نوع واحد فقط من معايير الجمال، ولكن كل امرأة جميلة كما هي".

أبرز المتسابقات المنضمات حديثا لمسابقة ملكة جمال الكون 2023

منظمو مسابقة ملكة جمال الكون بإندونيسيا يتحرون عن مزاعم التحرش الجنسى

في العام الماضي، قامت منظمة ملكة جمال الكون بتغيير تاريخي في عملية الاختيار لقبول النساء المتزوجات والأمهات في المسابقة هذا العام.

ويعد تغيير القواعد أحد أكبر التغييرات في تاريخ المسابقة التي كانت تسمح في السابق فقط للنساء العازبات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و28 عامًا، اللاتي لم يسبق لهن الزواج ولم يكن لديهن أطفال.

في الشهر الماضي، أصبحت ملكة جمال جواتيمالا ميشيل كوهن وهي أم لطفلين أول متسابقة أم يتم اختيارها للمسابقة، وهي عارضة أزياء وسيدة أعمال لديها ابن وابنة من زوجها أندريس ماثيو.

وكتبت بالإسبانية على موقع إنستجرام بعد وقت قصير من تتويجها: "لقد أعطاني الكون فرصة وأنا هنا أستغلها بكل إخلاص وشغف.. قبل أكثر من عام بقليل، كنت أعتقد أن هذا مستحيل، واليوم أنا هنا أتطلع إلى أن أكون أول أم تمثل جواتيمالا أمام الكون.. وها أنا اليوم أثبت مرة أخرى ما يمكننا تحقيقه كنساء".

تم تسليط الضوء على  فوز جين  لأنه يأتي بعد أسابيع من قطع منظمة ملكة جمال الكون علاقاتها مع منظمي مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا بعد مزاعم التحرش الجنسي التي قدمتها المتسابقات.

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