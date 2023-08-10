الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

منظمو مسابقة ملكة جمال الكون بإندونيسيا يتحرون عن مزاعم التحرش الجنسى

ملكات جمال الكون
ملكات جمال الكون بإندونيسيا

ردت مالكة ملكة جمال الكون الإندونيسية على مزاعم تعرض المتسابقات للتحرش الجنسي.

 

وقدمت ست نساء شكاوى للشرطة يوم الثلاثاء زعمن فيه أن منظمي المسابقة أجروا فحوصات جسدية لهن عاريات، وأخبرن المتسابقات أن السبب وراء ذلك هو فحص أي ندبات أو سليوليت أو وشم على أجسادهن، وزعموا أن الفحوصات جرت في غرفة بها أكثر من 20 شخصًا بينهم رجال.

 

وقال محاميتهم ميليسا أنحرايني إنه تم تصوير خمسة منهن وهن عاريات الصدر، ونشرت المديرة الوطنية بوبي كابيلا على حساب ملكة جمال إندونيسيا على إنستجرام "نحن في ملكة جمال الكون إندونيسيا نراقب الوضع عن كثب.  إننا نحقق بنشاط في الادعاءات التي تناقلتها وسائل الاعلام.


وأضافت "سنجري تحقيقا شاملا ونراجع الادعاءات الموجهة ضدنا. وسنتخذ الاجراء اللازم على الفور"، كما أكدت الشرطة أنها تحقق في المزاعم.

 

وقالت أحد المتسابقات لوسائل الإعلام الإندونيسية "أشعر أن حقوقي انتهكت.. أثرت علي نفسيًا.. لقد عانيت من صعوبة في النوم".

 

أقيمت مسابقة ملكة جمال إندونيسيا في جاكرتا في الفترة من 29 يوليو إلى 3 أغسطس حيث تنافست 30 متسابقة على اللقب، وفازت عارضة الأزياء وطالبة الأعمال فابيين جرونيفيلد ٢٣ عامًا بالتاج في حفل تألق حضرته ملكة جمال الكون R'Bonney Gabriel .


كان حدث الأسبوع الماضي هو أول مسابقة لملكة جمال إندونيسيا تحت إشراف ملاك جدد.

 

كما نشرت منظمة ملكة جمال الكون على إنستجرام يوم الثلاثاء "علمنا مؤخرًا بمزاعم تتعلق بمسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا لعام 2023

 

"ملكة جمال الكون تأخذ مزاعم الاعتداء الجنسي وسوء السلوك على محمل الجد.. توفير مكان آمن للنساء هو الأولوية القصوى لملكة جمال الكون ونحن نبحث في هذا الأمر".

 

تعد ملكة جمال الكون واحدة من أطول مسابقات ملكات الجمال والأكثر شهرة في العالم حدثها الثاني والسبعين في السلفادور في 18 نوفمبر، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 80 متسابقة حيث ستتوجه ملكة جمال الكون الحالية جابرييل من الولايات المتحدة خليفة.

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