أول أم تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.. من هي ميشيل كوهن؟

لأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا رحبت مسابقة ملكة جمال الكون بإحدى المتسابقات الأم، حيث فازت ميشيل كوهن التي لديها طفلين بلقب ملكة جمال الكون في جواتيمالا، حيث فازت على 15 آخرين.

دخلت كوهن 28 عامًا التاريخ لتصبح أول أم تشارك في مسابقة الجمال الطويلة الأمد، حيث قامت منظمة ملكة جمال الكون بإجراء تغيير على عملية الاختيار الخاصة بها العام الماضي لقبول النساء المتزوجات والأمهات.

ودخلت القاعدة الجديدة حيز التنفيذ في المسابقة الـ72 التي ستقام في السلفادور في نوفمبر.

قالت المنظمة، إنها تسعى جاهدة للتطور مع العصر وكان القرار هو الخطوة التالية الطبيعية.. نعتقد جميعًا أنه يجب أن يكون للمرأة دور في حياتها وأن القرارات الشخصية للإنسان يجب ألا تكون عائقًا أمام نجاحها.

يعد تغيير القواعد أحد أكبر التغييرات في تاريخ المسابقة، والتي كانت تسمح في السابق فقط للنساء العازبات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و28 عامًا اللائي لم يتزوجن أو أنجبن أطفالًا.

كوهن عارضة أزياء ورائدة أعمال لديها ابن وابنة من زوجها أندريس ماثيو، وكتبت بالإسبانية على إنستجرام بعد تتويجها بقليل: "لقد منحني الكون فرصة، وها أنا آخذها بكل إخلاص وشغف".

وأضافت: "منذ أكثر من عام بقليل كنت أعتقد أن هذا مستحيل واليوم أنا هنا أتطلع لأكون أول أم تمثل جواتيمالا في الكون.. وها أنا اليوم وأثبت مرة أخرى ما يمكننا أن ننجزه كنساء".

في حين أن كوهن هي الأم الأولى التي تنافس يبقى أن نرى ما إذا كانت ستكون الوحيدة، حيث أعلنت 39 دولة حتى الآن عن ممثليها ولكن لم يتم إجراء المزيد من المسابقات الوطنية، بما في ذلك في الهند والولايات المتحدة وتايلاند.

من المقرر أن تعود عدد من الدول التي تغيبت عن المسابقة، بما في ذلك مصر وبنجلاديش وجيانا والمجر وأيرلندا ولاتفيا ومنغوليا ونيوزيلندا والنرويج وزيمبابوي، كما ستقام مسابقة ملكة جمال الكون 2023 على مدى عدة أسابيع ويتوج الفائز بها في النهائي الكبير يوم 18 نوفمبر المقبل.