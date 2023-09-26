حزب "المصريين": اهتمام الرئيس السيسى بالشباب إحدى دعائم الجمهورية الجديدة

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجامعة قناة السويس ولقائه مع المجلس الأعلى للجامعات يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على دورهم المؤثر في المجتمع، موضحًا أن تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات الحكومية والخاصة أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية بهم من أجل تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، فضلًا عن تشجيعهم على التطوير والابتكار الذي يقودنا نحو الجمهورية الجديدة.

حزب "المصريين": تكريم السيسي لأوائل الجامعات يشجعهم على التطوير والابتكار

وأضاف أبوالعطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يولي الشباب أهمية كبرى ودعم لا محدود، لأنهم عماد الأمة ومستقبلها، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يشكل إحدى دعائم الجمهورية الجديدة، لأن القيادة السياسية تمكن الشباب سياسًيا واقتصاديًا من خلال البرامج التدريبية على القيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتعيينهم في المناصب القيادية في الجهاز التنفيذى للدولة، وإشراكهم في الحياة النيابية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن الرئيس السيسي يحرص على الاستماع جيدًا إلى آراء الشباب من خلال مشاركتهم المستمرة في مؤتمرات الشباب، فضلًا عن مشاركتهم القوية في الحوار الوطني، من أجل إيجاد حلول لمواجهة تحديات الدولة في شتى المجالات خاصة التعليمية لضمان جودة التعليم ودخول سوق المنافسة العالمية في البحث العلمي، مؤكدًا أن تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات الحكومية والخاصة يشكل دافعًا قويًا نحو اهتمام الدولة بهم وإشراكهم في الحياة السياسية وصنع القرار السياسي.

السيسي يستهدف بشكل مباشر بناء الإنسان

وأكد أن الرئيس السيسي يستهدف بشكل مباشر بناء الإنسان الذي يسهم في بناء المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الدولة المصرية تشهد حاليًا طفرة كبيرة وغير مسبوقة في قطاع التعليم الجامعي الذي يستهدف بناء الإنسان المصري والمجتمع في إطار الاستراتيجية الجديدة.

وأشار إلى أن طرح الشباب للأفكار العملية يشكل دافعًا قويًا لمواجهة تحديات ومشكلات الدولة في مختلف المجالات، خاصة التعليمية لضمان جودة التعليم ودخول سوق المنافسة العالمية في البحث العلمي، موضحًا أن الرئيس السيسي وضع خطة محكمة وقوية لتطوير التعليم العالي، ورفع مستوى التعليم وتحسين جودته بما يواكب المعايير العالمية، من خلال تفعيل سياسات وبرامج تستهدف تطوير نظام التعليم.

ونوه بأن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على المضي قدمًا نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة نفذت إصلاحات عديدة لتعزيز جودة التعليم في مصر، بدءًا من تحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس، وتوفير البنية التحتية للمدارس وتجهيزها بالتقنيات الحديثة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية هدفها تأهيل شباب قادر على المنافسة على المستوى الوطني والدولي في جميع المجالات، فضلًا عن توفير فرص تعليمية متميزة تضمن لهم مستقبل واعد، مؤكدًا أن ما تشهده جميع المحافظات من إنجازات وتشييد مشروعات قومية ومبادرات رئاسية ساعد في تحسين حياة المواطنين للأفضل.