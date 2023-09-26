افتتحت في عهد السادات وطورها السيسي.. أبرز المعلومات عن جامعة قناة السويس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الجامعات في اجتماع مجلس الجامعات في جامعة قناة السويس، ومن المقرر أن تنطلق حلقة نقاشية داخل قاعة المؤتمرات بجامعة قناة السويس تحت عنوان" بناء الإنسان المصري بين الرؤية والإنجاز".

و تسلط "الدستور" الضوء على تاريخ إنشاء جامعة قناة السويس التي تعد أقدم جامعات إقليم القناة، وذلك في التقرير التالي.

وكان الرئيس محمد أنور السادات أول من وضع حجر الأساس لجامعة قناة السويس في 4 أكتوبر 1975، وتم إنشاء الجامعة على مساحة 1300 فدان وذلك حسب المرسوم رقم 93 عام 1976 برئاسة الدكتور عبد المجيد عثمان محمد.

منذ افتتاح جامعة قناة السويس احتلت مكانة خاصة حيث بدأت بثلاث كليات، هي كلية تكنولوجيا الهندسة ، كلية التجارة والعلوم الإدارية ، كلية البترول والتعدين، ثم بدأت في إطلاق عددا متنوعا من المراكز البحثية المتخصصة والوحدات الخاصة التي تخدم المنطقة.

1977 بداية الدراسة في الجامعة

بدأت الجامعة عامها الدراسي الأول عام 1977، وتعتبر أول جامعة موجهة لخدمة منطقة مصرية مهمة “الإسماعيلية” التى كانت أرض القتال.

امتد دور الجامعة ليشمل جميع طرق التعليم والتي تشمل؛ الخدمات والتدريب والبحث العلمي، ويوجد بالجامعة 3 فروع ، واحد في بورسعيد ، والثاني في السويس ، والثالث في العريش ، ثم تم فصلهم جميعًا.

الجامعة تستهدف تخريج كوادر بشرية متميزة تكون قادرة على المنافسة في سوق العمل

تهدف جامعة قناة السويس إلى أن تكون رائدة ومتميزة في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتستهدف جامعة قناة السويس تخريج كوادر بشرية متميزة تكون قادرة على المنافسة في سوق العمل إلى جانب نظام جودة التعليم وتطبيق البحث العلمي. بالإضافة إلى توجيهه لخدمة المجتمع ومتابعة حركة التطور التكنولوجي التي تتوافق مع مبادئ الأخلاق.

تضم جامعة قناة السويس 16 كلية و 4 معاهد تتيح للطلاب الاختيار بحرية بين أنواع متعددة، جامعة قناة السويس هى مجتمع من الطلاب والمعلمين والباحثين الموهوبين.