أشرف صبحي: رفع جوائز الأبطال الأوليمبيين لـ2 مليون جنيه.. ومعاش مدى الحياة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن رفع الجوائز المادية للأبطال الأولمبيين من مليون إلى 2 مليون جنيه، فضلاً عن أخذ اللاعب معاش مدى الحياة.

وعن جوائز بطولات العالم، قال وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة بناء الإنسان، بمشاركة الرئيس السيسي: “لا يقل اللاعب على حسب التدرج عن 500 ألف، أما البطولا ت الإفريقية فبلغت الجوائز المادية إلى ما بين 200 إلى 300 ألف”.

واستعرض أشرف صبحي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطفرة الإنشائية في البنية التحتية الشبابية والرياضية في مصر خلال 9 سنوات، وقال الوزير: "التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات وصلت إلى 22 مليار جنيه، منذ 2014 وحتى 2023، بواقع 4295 إنشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، وإنشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية بجانب تطوير الاستادات بواقع 6 استادات خدمت بطولة الأمم الأفريقية في 2019، وإنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، وإنشاء تطوير أندية متحدة الإعاقة".

صبحي: نراعي كل الطبقات المجتمعية في مراكز الشباب

وتابع أشرف صبحي: "نراعي كل الطبقات المجتمعية في مراكز الشباب، ومصر قبل 2011 و2014 كان بها فيها 42 حمام سباحة على نفقة الدولة، ونحن بدأنا من المفهوم الجديد مع القطاع الخاص وجرى إنشاء 191 حمام سباحة جديد غيرت شكل ومفهوم وثقافة القرى والمدينة وتدار بالقطاع الخاص".

وأكمل: "حياة كريمة ساعدتنا على القفز بشكل سريع جدا لمراكز الشباب، وجاري إنشاء 1039 مركز شباب ضمن المبادرة بالمرحلة الأولى منهم 266 مركز شباب جديد، ومن المتوقع إضافة 900 مركز شباب بالمرحلة الثانية، كما أن حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة لقطاع الشباب والرياضة وصل إلى 13.7 مليار جنيه".