برلمانية: تصنيف الجامعات المصرية سيكون ضمن أعلى 100 جامعة بعد 10 سنوات

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية في المؤشرات الدولية بشرة خير، مؤكدة أن بعض الجامعات تقدمت أكثر من 100 مركز في تصنيف شنغهاي 2023، وذلك بعد النهضة التي شهدها قطاع التعليم في عصر الرئيس السيسي.

أعلى ١٠٠ جامعة عالميا في غضون ١٠ سنوات

وأضافت مدني في بيان لها أنه إذا استمر هذا الارتفاع والتفوق بنفس المعدل فإننا سنرى الجامعات المصرية بعد 10 سنوات ضمن أعلى 100 جامعة على مستوى العالم.

طفرة في قطاع التعليم العالي

وأوضحت أن الدولة شهدت طفرة في قطاع التعليم العالي، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة حكومية بدلا من 23 جامعة حكومية في 2014، بالإضافة إلى إنشاء 20 جامعة اهلية و10 جامعات تكنولوجية، مما كان له أثر كبير في إثراء العملية التعليمية حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني إلى «23» جامعة عام 2022،و وزاد عدد الجامعات في التصنيف وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من «16» جامعة عام 2019 إلى «37» جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المُدرجة في تصنيف QS البريطاني إلى «14» جامعة عام 2023 كأعلى تمثيل في أفريقيا بين 32 جامعة إفريقية مدرجة في التصنيف.

الجدير بالذكر أن نتائج تصنيف شنغهاى الصينى العام (ARWU)، للعام 2023 أظهرت تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية فى التصنيف والتى جاءت فى المركز (301-400) عالميًا، يليها جامعات عين شمس، والإسكندرية، والمنصورة فى المرتبة (601-700)، حيث جاءت جامعة عين شمس متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضى، كما حصلت جامعة الأزهر على المرتبة (701-800)، متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضى، يليها جامعة الزقازيق فى المركز (801-900)، ثم جاءت جامعة بنى سويف فى المرتبة (901-1000).