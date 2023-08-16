جامعة بني سويف الخامسة محلياً ومن أفضل ألف جامعة بحثية طبقاً لتصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف شنغهاي هذا العام، وعلى المركز من 901 _1000 على مستوى العالم حيث يعتبر التصنيف الصيني (ARWU) هو الأعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لقائمة الانجازات التي يحققها أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، موجها لهم الشكر والثناء لإخلاصهم وتفانيهم في مجال العمل البحثي، بما يسهم وبشكل ملحوظ في زيادة التصنيف الدولي للجامعة واعتبارها واحدة من أهم الجامعات المصرية في الداخل والخارج.

وأضافت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، أن تصنيف شنغهاي يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية تتمثل في عدد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول (Q1)، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.