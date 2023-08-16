الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بني سويف الخامسة محلياً ومن أفضل ألف جامعة بحثية طبقاً لتصنيف شنغهاي

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف شنغهاي هذا العام، وعلى المركز من 901 _1000 على مستوى العالم  حيث يعتبر التصنيف الصيني (ARWU) هو الأعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لقائمة الانجازات التي يحققها أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، موجها لهم الشكر والثناء لإخلاصهم وتفانيهم في مجال العمل البحثي، بما يسهم وبشكل ملحوظ في زيادة التصنيف الدولي للجامعة واعتبارها واحدة من أهم الجامعات المصرية في الداخل والخارج.

وأضافت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، أن تصنيف شنغهاي يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية تتمثل في عدد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول (Q1)،  ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.

الجامعات المصرية الدكتور منصور حسن بني سويف هيئة التدريس والباحثين جامعة بني سويف

الأكثر قراءة

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

الأكثر تداولًا.. حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي

الزعيم يتصدر الترند بعد أنباء اختفاءه.. هل تعرّض عادل إمام للحجز داخل فيلّته؟

بعد الجدل.. التفاصيل الكاملة حول ظهور قرش في شاطئ دهب

قرار جمهورى بمد خدمة سفيرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس