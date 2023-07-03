"دمياط" تحصد المركز الـ151 فى تصنيف الجامعات الشابة

قال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، إنه تم الإعلان في لندن اليوم، عن تصنيف تايمز للجامعات الحديثة النشأة (الشابة) THE Young University Ranking 2023 وهذا التصنيف يمنح ترتيبًا لأفضل الجامعات على مستوى العالم التي مر على إنشائها خمسون عامًا أو أقل، ولقد حصلت جامعة دمياط على الترتيب العالمي ١٥١-٢٠٠، وهو المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

يذكر أن جامعة دمياط أنشئت منذ أحد عشر عامًا فقط، ويعد هذا الترتيب بمثابة انعكاس لما وصلت إليه الجامعة في وقت قياسي، حيث أصبحت تظهر في معظم التصنيفات العالمية كجامعة مصنفة دوليًا، بل وتتقدم من عام لآخر في الترتيب بتلك التصنيفات، كما يوضح ذلك المجهود المضاعف الذي تبذله الجامعة من أجل تطوير البحث العلمي والمعامل والأجهزة والمراكز البحثية، والخطة العلمية التي وضعتها الجامعة من أجل تحسين الترتيب العالمي للجامعة وآليات متابعة تنفيذ تلك الخطة، كما يوضح اهتمام العلماء بالجامعة بالنشر الدولي في أفضل المجلات والدوريات العلمية.