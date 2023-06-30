زيادة عدد الجامعات المصرية في تصنيف QS البريطاني

تقدم عددا من الجامعات المصرية في التصنيف العالمي QS حيث أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إدراج 15 جامعة مصرية في التصنيف للعام 2024، ويشمل هذا التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دول وبلغ عدد الجامعات المدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.

وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة 371 عالميًا لأول مرة في التصنيف الإنجليزي العام (QS) لعام 2023/2024؛ حيث قفزت الجامعة خلال عام واحد 184 مركزا بنسبة تطور 33 % عن العام السابق حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلى 560 عالميًا.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة سبق أن حققت في ذات التصنيف هذا العام تقدمًا كبيرًا على مستوى التخصصات العلمية حيث ظهرت في 32 تخصصًا من إجمالي 54 تخصصًا أبرزها مجال هندسة البترول احتلت المركز (40) عالميًا، والصيدلة وعلم الأدوية احتلت المرتبة (85) عالميا، وفي العلوم البيطرية احتلت المركز (51-70) عالميا، وطب الأسنان (51-80) عالميًا، وإدارة الترفيه الضيافة (101-150) عالميًا، وعلم الآثار (101-150) عالميا، وفي الطب حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميا، والهندسة والتكنولوجيا حققت جامعة القاهرة المرتبة (141)، وفي العلوم الحياتية والطبية حققت جامعة القاهرة المرتبة (163)، وفي إدارة الإحصاء (151-200) عالميًا، وفي العلوم الإنسانية والفنون حققت جامعة القاهرة المرتبة (243) عالميا لأول مرة في تاريخها، وفي العلوم الطبيعية حققت جامعة القاهرة المرتبة (272)، وفي العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال حققت جامعة القاهرة المرتبة (272) عالميا.

وأحرزت جامعة المستقبل المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة في تصنيف مؤسسة QS البريطانية الصادر يوم 27 يونيو والتصنيف العالمي للجامعات 2024، وشمل التصنيف 15 جامعة مصرية، وجاء تقييم جامعة المستقبل ضمن أفضل الجامعات بسبب حرص مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور خالد العزازي رئيس الجامعة على تطبيق المعايير الدولية في النواحي التعليمية والبحثية بالجامعة واختيار نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة وتجهيز المعامل والكليات وفقا لاحتياجات البرامج الدراسية الدولية ومراعاة المعدلات العالمية الخاصة بنسب أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد الطلاب الدارسين بكل كلية بجانب السمعة الدولية التي حققتها الجامعة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية مع جامعات عالمية.

وتظهر جامعة المنيا لأول مرة ضمن أفضل ثلاث عشرة جامعة مصرية بتصنيف ليدن الهولندي العالمي للجامعات، وذلك بعد أن احتلت المرتبة 1311 عالميًا، والمرتبة 36 أفريقيا، والثانية عشرة محليًا، بينما حققت في العلوم الصحية والحيوية المرتبة التاسعة، وفي العلوم الفيزيائية والهندسية المرتبة الثانية عشرة محليًا.

وأعلنت جامعة المنصورة عن تقدمها في تصنيف QS لعام 2024 لتحصد المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية والمرتبة 1001 بدل من 1201 متقدمة 200 مركز عن العام الماضي 2023.