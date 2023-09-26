الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق البرنامج التدريبى لـ"كن سفيرًا" للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج التدريبي، لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة الموجهة للصم، بحضور د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيل عدد من قيادات الوزارات والمجتمع المدني مثل موسسة حياة كريمة ومصر الخير ، علاوة على مديري مركز دعم ذوي الاعاقة بجامعتي القاهرة و الفيوم، ومكتب دعم ذوي الاعاقة باميديست.

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تطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة

استعرضت د. شريفة شريف دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة ولجميع أبناء مصر، وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة.

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إطلاق دفعة لغة الإشارة

وأوضحت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لمبادرة كن سفيرا "دفعة لغة الاشارة للصم"، أن إطلاق دفعة لغة الإشارة للصم من مبادرة كن سفيرًا جاء متزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة وأسبوع تمكين الصم، وتحقيقا للهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة وهو الحد من أوجه عدم المساواة، وأيضا لعدم ترك أحد خلف الركب.

وتطرقت "حسام" إلى ماهية المبادرة، حيث تم اختيار ثلاثين أصما من نحو عشر محافظات للدراسة بالمبادرة، وذلك لتوطين الاستدامة في المحافظات. وقد بدأت المبادرة المستوى النظري منذ شهرين، وهي عبارة عن محاضرات مسجلة عن التنمية المستدامة وأهدافها وممارساتها في جميع المجالات، ونحتفل اليوم بإطلاق المستوى النظري وهو عبارة عن محاضرات تطبيقية تفاعلية في تخصصاتهم الفنية والتكنولوجية، علاوة على عدد من الزيارات الميدانية لأكثر من جمعية ومقر تراعي معايير الاستدامة البيئية في أنشطتهم، وذلك لتأهيلهم للالتحاق بمركز مصر لريادة الأعمال لتعريفهم بكيفية إنشاء مشروعات صغيرة مستدامة توفر لهم فرص العمل اللائق.

وزارة التخطيط لغة الإشارة المعهد القومى للحوكمة ذوي الإعاقة كن سفيرا

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