الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط: الدولة حريصة على تطوير أداء الخدمات الحكومية لتحقيق الشفافية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ وذلك ضمن زيارتها للمحافظة.

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◘ تطوير أداء الخدمات الحكومية

وخلال فعاليات الافتتاح، أكدت السعيد حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين.

◘ افتتاح التجمع البدوي

أوضحت السعيد أن دور الحكومة يتمثل في تيسير ومساندة الجهد الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن افتتاح التجمع البدوي "منحر الناقة" يجسد معنى التنمية المستدامة من تطوير مستوى المعيشة وإتاحة فرص عمل وتدريب المرأة والشباب وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية.

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من ناحيته، رحب محافظ جنوب سيناء بالوزيرة وجميع الحضور مثمّنًا دور وزارة التخطيط والمجتمع المدني وجميع الجهات المساهمة في المشروع لتوفير حياة كريمة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة التي تستحق توفير جميع الخدمات مثلها مثل مدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن خطة التطوير مستمرة لباقي الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة، داعيًا المجتمع المدني بضرورة المشاركة في مثل هذه المشروعات، بالتعاون مع أجهزة الدولة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" ضمن المبادرة المتكاملة للارتقاء والحياة المستدامة بالقرية، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من عدة شركات في إطار المشاركة المجتمعية وهى ريفي، تساهيل، تنمية، أنا المصري، وشركة RQI دكتور منير نعمة الله وتتضمن أعمال التطوير بالتجمع توصيل الكهرباء للبيوت البدوية بجانب تزويد البيوت البدوية بجميع المرافق؛ وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالوديان والقرى، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق.

وشملت فعاليات زيارة وزيرة التخطيط إلى شرم الشيخ قيامها مع السيد محافظ جنوب سيناء بتفقد معرض المشغولات البدوية، ولقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أهل التجمع البدوي من السيدات ومشايخ البدو.

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد محافظة جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ منحر الناقة تطوير التجمع البدوي

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