الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التخطيط": مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُطلق السندات الخضراء

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المصرية نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، لافتة إلى إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

تخضير الخطة الاستثمارية المصرية

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر "الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية"، إلى ما تقوم به الدولة للعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24 /2025، من خلال توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، ومن ثَمَ، يتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، أبرزها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة ومشروعات النقل والتنقل النظيف.

وزير التخطيط: يمكن أن يواجه نصف سكان الأرض خطر ندرة المياه بحلول 2030

توطين أهداف التنمية المستدامة

وأكدت أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمجابهة تلك الظاهرة على المستوى الوطني لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات، سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، ومن هذا المُنطَلَق، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش مؤتمر COP 27  بالإعلان عن استضافة مصر لمركز إقليمي فني تحت مسمى "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" يخدم القارة الإفريقية، وذلك بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) والإنمائي (UNDP)، تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030)، حيث يهدف هذا المركز إلى  بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، بالإضافة إلى تقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.

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وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر "الشراكة من أجل التكيّف مع تغير المناخ في الدول العربية"

مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا

وأشارت إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بناءً على نجاح التجربة المصرية في مبادرة "حياة كريمة"، بإطلاق "مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ" على هامش مؤتمر CoP27 أيضاً، حيث تهدف تلك المبادرة إلى دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وتحسين جودة الحياة في 30% من القرى الأكثر فقراً والأكثر هشاشة إزاء التغيرات المناخية بحلول عام 2030، ما يدعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ ويسرع من تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنياً.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السندات الخضراء مشروعات خضراء حياة كريمه تغير المناخ

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