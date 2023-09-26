الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أحمد سمير كامل يتولى قيادة "إي أسواق – مصر" بخبرات مالية وتكنولوجية تتخطى 22 عامًا

أحمد سمير كامل
أحمد سمير كامل

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، تولي أحمد سمير كامل، منصب الرئيس التنفيذي للشركة الذي يمتلك خبرات محلية وإقليمية واسعة في المجالات المالية والتكنولوجية تتخطى 24 عامًا من العمل الريادي في كبرى البنوك وشركات الخدمات المالية والاتصالات.

بدأ أحمد سمير كامل مسيرته المهنية بالعمل في شركة فودافون مصر عام 2000، حيث حقق العديد من النجاحات والإنجازات في قطاع الاتصالات داخل مصر وخارجها، وخلال هذه الرحلة تطورت تجربته حول المبيعات والتسويق، والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والابتكار.

 

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واكتسب مجموعة من الخبرات المصرفية من خلال عمله في بنكADIB  أبو ظبي الإسلامي،  وبنك CAE كريدي أجريكول، وبنك المشرق، وشركة CGC ضمان المخاطر الائتمانية، مع الاهتمام بمفهوم الخدمات المصرفية الرقمية والتحول الرقمي.

وقبل انتقاله لقيادة "إي أسواق – مصر"، تولى  أحمد سمير كامل، منصب العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك الذراع الرقمي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ونجح في ابتكار وتنفيذ أفكار تجارية جديدة وخطط استراتيجية ناجحة ساهمت بشكل كبير في تطوير المنتجات الرقمية المالية بمختلف الأسواق.

ويتمتع احمد سمير كامل، بالعديد من الخبرات في مجالات التحول الرقمي  والابتكار،  كقائد استراتيجي تجاري من الطراز الرفيع، وقد حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال المصرفية والتسويق العالمي من ESLSCA Business School، ولديه عدد من الشهادات المهنية من IBMI وINSEAD. ونجح في إطلاق الكثير من الأفكار والمنتجات والخدمات التجارية، بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى مرحلة التطبيق، وإدارة الشراكات والمفاوضات الاستراتيجية.

 

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نبذه عن شركة "إي أسواق مصر":
هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وقد تأسست "إي أسواق مصر" في عام 2019، وخلال فترة قصيرة استطاعت إنجاز العديد من المشروعات والمنصات التسويقية الهامة(B2C) و(B2B)، حيث شاركت في إنشاء أول منظومة زراعية رقمية في مصر وقد طوّرت وتدير منصة "أجرى مصر" ضمن المنظومة الزراعية الرقمية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتخطيط ومجموعة "إي فاينانس".

كما أنشأت شركة "إي أسواق مصر" منصة "أيادي مصر" الإلكترونية لترويج وتسويق وبيع وشحن منتجات الحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع وزارة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمي، وأطلقت نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر متحف الحضارة وعدد من المواقع الأثرية، فضلاً عن إنشائها منصة "كنوز" لتسويق المستنسخات الأثرية بالتعاون مع وزارة الآثار.

المشرق مصر قطاع الاتصالات كبرى البنوك المالية

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