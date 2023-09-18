"إي كاردز" و"نتورك إنترناشيونال" توقّعان اتفاقية للتوسع في خدمات البطاقات المصرفية

وقّعت كل من شركة "إي كاردز" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "نتورك إنترناشيونال"، الرائدة بمجال تمكين التجارة والمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ اتفاقية تعاون استراتيجية من أجل التوسع الإقليمي المشترك في إنتاج وتخصيص ومعالجة البطاقات المالية الذكية، وتحقيق التكامل التام في خدمات البطاقات الذكية المقدمة لعملاء الشركتين على أوسع نطاق من داخل وخارج السوق المصرية.

حضر التوقيع كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية؛، ونشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "إي كاردز"؛ والدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة لدى نتورك إنترناشيونال-إفريقيا والرئيس المشارك لمعالجة المجموعة لدى نتورك إنترناشيونال ، وعدد من قيادات الشركتين.

ووفقاً لاتفاقية التعاون المشترك تقوم شركة "إي كاردز" بإنتاج البطاقات وتخصيصها في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات كبيرة في هذا المجال، بينما تقوم شركة نتورك إنترناشيونال بإدارة معالجة البطاقات بما لديها من خبرات متخصصة تتخطى الـ 30 عاماً في هذا المجال، وذلك بما يوفر منتجاً متكاملاً أكثر قدرة على اختراق مختلف الأسواق الإقليمية.



وأعربت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "إي كاردز"، عن ترحيبها وثقتها الكبيرة بتلك الشراكة القوية وهذا التعاون المتميز مع شركة نتورك إنترناشيونال (NI)، بما يحقق أفضل أنواع التكامل في مجال البطاقات الذكية ويساهم في زيادة أعمال وتوسعات الشركتين معاً داخل الأسواق المحلية والإقليمية بما يعني مزيداً من التفوق والنمو والتميز لجميع الأطراف.



ومن جهته؛ قال الدكتور رضا هلال ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة لدى نتورك إنترناشيونال-إفريقيا والرئيس المشارك لمعالجة المجموعة لدى نتورك إنترناشيونال:"يسعدنا التعاون مع شركة رائدة في السوق مثل ’إي كاردز‘، لدعم احتياجات المعالجة الخاصة بها في قطاع البطاقات المالية الذكية مع تطوير خدمات المدفوعات المبتكرة في مصر. وباعتبارنا علامة تجارية ملتزمة بتعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة، فإننا نتطلع إلى الارتقاء بمساعينا المشتركة لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة من خلال هذا التعاون".

وأضاف:"نسعى معاً لصياغة مستقبل البطاقات المالية الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال حلول سلسة تركز على العملاء بالدرجة الأولى".

ونجحت شركة "إي كاردز" في رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل، برنامج 'تكافل' و'كرامة'، ومنظومة 'كارت الفلاح'، وإدارة بطاقات التقاعد الخاصة بالمعاشات المصرية، وتنفيذ العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل ورقمنة محطات السكك الحديدية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الأخرى.

وبالإضافة إلى إنتاج ومعالجة وإدارة البطاقات الذكية، تمتلك شركة "إي كاردز" خبرات أخرى في خدمات فتح الحسابات إلكترونياً من خلال نموذج الإلحاق الرقمي عبر الإنترنت، وكذلك المقاصة والتسوية الشاملة نيابة عن المنظمات الأعضاء، كما توفر منصة "إي كاردز" لنظم المعلومات الإدارية (MIS) معلومات شاملة وموجزة حول مؤشرات الأداء.

وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضيةمدار تاريخها العريق، قامت "نتورك إنترناشيونال" NI ببناء أعمال تجارية تعتمد على علاقات طويلة الأمد وموثوقة مع العديد من التجار الرائدين والمؤسسات المالية وشبكات الدفع العاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعتمد مثل هذه العلاقات على القدرات على أسس قدرات نتورك إنترناشونال الشاملة عبر الشاملة الأساسية لشركة "نتورك إنترناشيونال" عبر كامل سلسلة المدفوعات الاستهلاكية، NI وحجمها ووجودها المحلي في الأسواق المتعددة التي تعمل فيها، إلى جانب سمعتها الموثوقة، وهذا يمنح NI الشركة نطاقًا كبيرًا وريادة في المنطقة، حيث تعمل في أكثر من 50 دولة، وتخدم أكثر من 140150.000 تاجر و200 مؤسسة مالية، وتدير أكثر من 16 18 مليون بيانات اعتماد للعملاء.