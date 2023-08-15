1.7 مليار جنيه إيرادات "إي فاينانس" خلال النصف الأول من 2023

بمعدل نمو سنوي 37.5%

أعلنت اليوم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهية في 30 يونيو، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه تقريبًا، مدعومة بالأداء القوي الذي حققته الشركات التابعة للمجموعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 46.6% لتسجل 823.0 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 49.8% ليسجل 718.4 مليون جنيه، مصحوبًا بنمو سنوي في هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 41.4% خلال نفس الفترة.

وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.5% إلى 1.7 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بنمو إيرادات أغلب الشركات التابعة. وواصلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" صدارة المساهمة في نموّ إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة، بفضل النتائج القوية التي حققها قطاع خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى نموّ إيرادات قطاع إدارة المعاملات خلال الفترة.

كما ساهمت إيرادات شركتي «eCards» لتكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية و«eAswaaq» لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية في دفع نتائج المجموعة خلال الفترة أيضًا، وقد ساهم هذا الأداء في مواصلة المجموعة مسار النمو الذي نهجته منذ بداية العام، لتحقق بنهاية النصف الأول من العام نتائج مالية وتشغيلية قوية على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه السوق.

وخلال الربع الثاني من عام 2023 منفردًا ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 37.7٪ لتبلغ 967.5 مليون جنيه.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، استمرت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" في صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 43.9% لتبلغ 1.6 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 90% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.

ويعكس ذلك الأداء المتميز لقطاع خدمات الحوسبة السحابية، فضلاَ عن ارتفاع إيرادات قطاع إدارة المعاملات. فقد نجح قطاع الحوسبة السحابية في تسجيل إيرادات بقيمة 597.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 91.9%.

كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بنسبة سنوية 54.1% ليسجّل 636.8 مليون جنيه خلال الفترة، مدفوعًا بارتفاع إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بنسبة سنوية 85.9% إلى 390.8 مليون جنيه وإيرادات المعاملات ذات الرسوم الثابتة بنسبة سنوية 21.1% لتسجل 246.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة. من جانب آخر، تراجعت إيرادات قطاع الحلول المتكاملة لخدمات تطوير وإدارة الشبكات بنسبة سنوية 11.6% لتسجل 317.5 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، نجحت شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «e-Cards» في تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 91.4% لتسجّل 97.6 مليون جنيه.

ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات إدارة البطاقات بمعدّل سنوي 138.9% إلى 78.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري. كما يرجع نمو إيرادات «e-Cards» إلى ارتفاع إيرادات خدمات إصدار البطاقات بمعدل سنوي 25.6% إلى 66.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت إيرادات شركة «خالص» بمعدل سنوي 31.1% إلى 26.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، بفضل نمو حجم المعاملات خلال الفترة. وارتفعت إيرادات «إي نابل» بمعدل سنوي 8.5% لتسجل 29.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بارتفاع إيرادات خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات. ومن جانب آخر، بلغت إيرادات «eAswaaq» 11.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 52.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، علمًا بأن نمو إيرادات فترة المقارنة المتمثلة في النصف الأول من العام الماضي يرجع إلى تسجيل إيرادات استثنائية من عقد توريد خلال الفترة.

على صعيد الربحية، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 36.1% ليسجل 936.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، غير أن هامش مجمل الربح تراجع بواقع 56 نقطة أساس ليسجل 54.0% خلال نفس الفترة، نتيجة ارتفاع طفيف في نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 49.8% ليسجل 718.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 41.4%. ويأتي نمو صافي الربح بفضل الارتفاع في هوامش الأرباح التشغيلية وإيرادات الاستثمارات وإيرادات الفائدة.