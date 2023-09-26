الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر حشيش فى كفرالشيخ

جريدة الدستور

تمكن قطاع الأمن العام بـكفر الشيخ من ضبط مسجل خطر متورط في ترويج  مخدر الهيروين والأسلحة البيضاء.

وتبين ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وزنت 1,250 كيلوجرام، وكمية لمخدر الهيروين، وسلاح أبيض.

وأسفرت الجهود عن ضبط عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزته كمية لمخدرى الحشيش والهيروين، وسلاح أبيض.

ضبط عامل بكمية من الحشيش

كما ضبط عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وفرد محلى.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح النارى والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام مخدر الهيروين مسجل خطر كفر الشيخ الأسلحة البيضاء

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