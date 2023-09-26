طوابير أمام الشهر العقاري بكفر الشيخ لعمل توكيلات للرئيس السيسي (صور)

رصدت عدسة "الدستور" اصطفاف أهالي محافظة كفر الشيخ في طوابير طويلة أمام مقار مصلحة الشهر العقاري المنتشرة في ربوع المحافظة من أجل تحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه للترشح لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل حسب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.

مواطنو كفر الشيخ: ندعم الرئيس السيسي لما حققه من إنجازات علي أرض الواقع

وأكد أحمد الحايس، موظف بكفر الشيخ، أنه قد جاء لتحرير توكيلات للرئيس السيسي لدعمه في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب ما حققه من إنجازات في مجالات عدة وخاصة في البني التحتية والمشروعات القومية العملاقة التي دشنها على أرض المحافظة منذ توليه المسئولية في عام 2014، والتي ساهمت في تغيير وضع المحافظة للأفضل، فضلا عن تدشينه مبادرة حياة كريمة من أجل تطوير ما يقرب من 187 قرية بمركز مطوبس.

وأضاف محمد المعداوي، أحد شباب كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه قد جاء لتحرير توكيل لدعم انتخاب الرئيس السيسي بسبب المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر بدعم من الرئيس السيسي والتي غيرت حياة الملايين من المصريين، إذ تم تحسين البنية التحتية للنقل والطرق، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير المناطق الريفية، وتعزيز السياحة، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى التي ساهمت في تحقيق تقدم حقيقي في البلاد.

ووفقاً لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، 8 مقار، جاءت على النحو التالي:

- كفر الشيخ: عمارة الشرق للتأمين.

- بلطيم: عمارات مجلس المدينة بجوار الطريق الدولي.

- مطوبس: مدينة مطوبس- شارع بورسعيد أمام معدنية ادفينا.

- دسوق النموذجي: دسوق بجوار مكتب البريد وموقف الأرياف.

- الرياض: شارع وسط البلد - بتقسيم الزهور- تل الكوم - الرياض.

- الجرايده: الوحدة المحلية بالجرايدة أمام مكتب البريد.

- الحامول: عمارات مجلس المدينة بجوار مرور الحامول.

- ضواحي كفر الشيخ: سخا- كفر الشيخ

طوابير بالشهر العقاري

طوابير بالشهر العقاري

16956603220

طوابير بالشهر العقاري