الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 15 فرش حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عاطلين بالإسماعيلية

حبس
حبس

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ضربة قاسية لتجار المواد المخدرة، حيث ضبطت 15 فرش حشيش وأسطوانتين من مخدر الهيروين بحوزة شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي في ترويج مخدر البانجو والحشيش متخذين من قرية سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. 

البداية كانت برصد النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز معاوني مباحث مركز فايد، نشاط شخصين "لديهما معلومات جنائية"- مقيمي بدائرة المركز تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها.

15 فرش حشيش وأسطوانتا هيروين بحوزة المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما "15 فرش حشيش وأسطوانتا هيروين".

وبمواجهتهما أمام الرائد محمود عبد اللطيف رئيس مباحث مركز فايد بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

15 فرش حشيش الإسماعيلية الهيروين مديرية أمن الاسماعيلية تجار المواد المخدرة البانجو

مواد متعلقة

ضبط 264 قضية مخدرات و175 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

ضبط تجار مخدرات وهاربين من أحكام قضائية فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة