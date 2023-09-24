ضبط 15 فرش حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عاطلين بالإسماعيلية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ضربة قاسية لتجار المواد المخدرة، حيث ضبطت 15 فرش حشيش وأسطوانتين من مخدر الهيروين بحوزة شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي في ترويج مخدر البانجو والحشيش متخذين من قرية سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت برصد النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز معاوني مباحث مركز فايد، نشاط شخصين "لديهما معلومات جنائية"- مقيمي بدائرة المركز تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها.

15 فرش حشيش وأسطوانتا هيروين بحوزة المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما "15 فرش حشيش وأسطوانتا هيروين".

وبمواجهتهما أمام الرائد محمود عبد اللطيف رئيس مباحث مركز فايد بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.