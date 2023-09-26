أغرب توقيعات أوتوجرافات الجماهير.. أحدهم طلب بصمة شفاه

كانت الأوتوجرافات هى وسيلة الجمهور لتخليد لحظة قابل فيها نجمه المفضل فيحصل على توقيعه وعبارة رقيقة يكتبها الفنان، ومن هنا تغيرت العبارات وأصبح لكل نجم طريقة في التعبير عن نفسه في أتوجرافات الجمهور.

أم كلثوم

ذكر تقرير لمجلة الكواكب أن أم كلثوم كانت في العادة تخرج من باب سري مخصص لها في كل المسارح التي تغني فيها، وكانت تترك الجمهور الذي ينتظرها بالطوابير ليفاجأ بأنها غادرت المسرح.

وفي بعض الحفلات كانت أم كلثوم تخرج من باب المسرح الكبير، وتقف مع الجمع الذي يكون بانتظارها، وكانت تحمل القلم وتوقع الأتوجرافات للجمهور، وتكتب مع التوقيع عبارة رقيقة تتمنى فيها لصاحب الأتوجراف الصحة والسعادة والاستمتاع دائما بصوت أم كلثوم.

ليلى مراد

كانت ليلى مراد توقع الأتوجرافات بطريقة ساخرة أحيانا وبطريقة فيها أمنيات جميلة أحيانا، وكانت تختار الأوتوجراف بما يتناسب مع الشخصية التي توقع لها.

ويذكر تقرير لمجلة الموعد أنه في مرة وقعت الفنانة ليلى مراد أوتوجراف للممثل سعيد بكر وكتبت فيه: "وحش وحش.. بس تعيش".

كاريمان وبصمات الشفاه

كانت النجمة كاريمان على البحر في الإسكندرية حين اقترب منها شاب يحمل ورقة وطلب منها أتوجرافا، وحين طلبت القلم أخبرها بأنه يحتاج لبصمة وليس أتوجرافا عاديا، وحين سألته قال إنه يحتاج لبصمة شفاهها وأن تقوم بتقبيل الورقة وطبع شفاهها عليها، واعتذرت كاريمان لكن الشاب هدد برمي نفسه في البحر والغرق، ولم تلق كاريمان بالا للأمر لكن الشاب رمى الورقة وجرى ناحية البحر ورمى نفسه فيه، واستغاثت كاريمان بالمصطافين الذين أنقذوا الشاب الذي جلس باديا عليه الإعياء، فامسكت كاريمان بالورقة وطبعت شفاهها عليها أكثر من مرة، وهنا ابتسم الشاب وشكرها وأخبرها بأنه لم يكن ليغرق لأنه بطل سباحة في الإسكندرية.

فريد شوقي يوقع أتوجرافات بملابس السجن

النجم فريد شوقي كان على موعد مع الجمهور أثناء عمله في فيلم “ساحر النساء”، ودخل وفد من المعجبين الفائزين بإحدى المسابقات لزيارة الاستوديوهات فاضطر فريد شوقي لتوقيع الأتوجرافات وهو بملابس السجن بحسب الشخصية التي كان يؤديها في الفيلم، بحسب ما ذكرت مجلة الكواكب.